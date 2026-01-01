Wdróż PowerDNS-Admin jednym kliknięciem.
Nowoczesny interfejs webowy do zarządzania strefami PowerDNS, rekordami, użytkownikami i kontrolą dostępu z jednego panelu.
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Co możesz zbudować z PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin to otwarty interfejs webowy dla autorytatywnego serwera DNS PowerDNS, zapewniający przyjazny interfejs użytkownika do zarządzania strefami DNS forward i reverse, rekordami, szablonami i kluczami DNSSEC bez edytowania plików konfiguracyjnych lub ręcznego tworzenia wywołań API. Obsługuje kontrolę dostępu opartą na rolach, uprawnienia dla poszczególnych stref, logowanie aktywności oraz uwierzytelnianie poprzez LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) i wbudowane konta lokalne z opcjonalnym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.
Ten szablon łączy PowerDNS-Admin z autorytatywnym serwerem PowerDNS i zapleczem MariaDB, dzięki czemu otrzymujesz w pełni zintegrowany stos hostingu DNS na własnym VPS. Samodzielne hostowanie umieszcza Twoje serwery nazw, dane stref i API DNS w całości na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za strefę i bez udziału zewnętrznego dostawcy DNS.
Główne cechy PowerDNS-Admin
Zarządzanie strefami UI
Twórz, edytuj i usuwaj strefy i rekordy DNS przekazujące i odwrotne za pomocą przejrzystego panelu webowego, zamiast edytować pliki stref lub wywoływać surowe API.
Dołączony serwer PowerDNS
Zawiera gotowy do użycia autorytatywny serwer PowerDNS z włączonym API HTTP i wstępnie podłączonym do interfejsu administracyjnego, dzięki czemu stos jest gotowy do działania od razu.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Przypisz administratorów, operatorów i użytkowników na poziomie strefy ze szczegółowymi uprawnieniami dla poszczególnych stref, aby zespoły mogły zarządzać DNS bez współdzielenia jednego konta superadministratora.
Uwierzytelnianie dla przedsiębiorstw
Podłącz się do istniejących systemów tożsamości za pomocą LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) oraz opcjonalnego uwierzytelniania dwuskładnikowego TOTP dla kont lokalnych.
Rejestrowanie aktywności i audyt
Każda zmiana strefy i rekordu jest rejestrowana wraz z odpowiedzialnym użytkownikiem, zapewniając Tobie pełny dziennik audytu w celu zapewnienia zgodności i rozwiązywania incydentów.
Szablony stref i IDN
Szablony stref wielokrotnego użytku przyspieszają wdrażanie nowych domen, podczas gdy pełna obsługa IDN i Punycode obejmuje międzynarodowe nazwy domen bez ręcznej konwersji.
Dlaczego warto uruchomić PowerDNS-Admin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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