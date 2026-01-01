Do 69% zniżki na PowerDNS-Admin

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Nowoczesny interfejs webowy do zarządzania strefami PowerDNS, rekordami, użytkownikami i kontrolą dostępu z jednego panelu.

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200 GB przestrzeni na dysku NVMe
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
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KVM 1
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23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin to otwarty interfejs webowy dla autorytatywnego serwera DNS PowerDNS, zapewniający przyjazny interfejs użytkownika do zarządzania strefami DNS forward i reverse, rekordami, szablonami i kluczami DNSSEC bez edytowania plików konfiguracyjnych lub ręcznego tworzenia wywołań API. Obsługuje kontrolę dostępu opartą na rolach, uprawnienia dla poszczególnych stref, logowanie aktywności oraz uwierzytelnianie poprzez LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) i wbudowane konta lokalne z opcjonalnym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.

Ten szablon łączy PowerDNS-Admin z autorytatywnym serwerem PowerDNS i zapleczem MariaDB, dzięki czemu otrzymujesz w pełni zintegrowany stos hostingu DNS na własnym VPS. Samodzielne hostowanie umieszcza Twoje serwery nazw, dane stref i API DNS w całości na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za strefę i bez udziału zewnętrznego dostawcy DNS.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy PowerDNS-Admin

Zarządzanie strefami UI

Twórz, edytuj i usuwaj strefy i rekordy DNS przekazujące i odwrotne za pomocą przejrzystego panelu webowego, zamiast edytować pliki stref lub wywoływać surowe API.

Dołączony serwer PowerDNS

Zawiera gotowy do użycia autorytatywny serwer PowerDNS z włączonym API HTTP i wstępnie podłączonym do interfejsu administracyjnego, dzięki czemu stos jest gotowy do działania od razu.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Przypisz administratorów, operatorów i użytkowników na poziomie strefy ze szczegółowymi uprawnieniami dla poszczególnych stref, aby zespoły mogły zarządzać DNS bez współdzielenia jednego konta superadministratora.

Uwierzytelnianie dla przedsiębiorstw

Podłącz się do istniejących systemów tożsamości za pomocą LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) oraz opcjonalnego uwierzytelniania dwuskładnikowego TOTP dla kont lokalnych.

Rejestrowanie aktywności i audyt

Każda zmiana strefy i rekordu jest rejestrowana wraz z odpowiedzialnym użytkownikiem, zapewniając Tobie pełny dziennik audytu w celu zapewnienia zgodności i rozwiązywania incydentów.

Szablony stref i IDN

Szablony stref wielokrotnego użytku przyspieszają wdrażanie nowych domen, podczas gdy pełna obsługa IDN i Punycode obejmuje międzynarodowe nazwy domen bez ręcznej konwersji.

Dlaczego warto uruchomić PowerDNS-Admin na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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