PowerDNS-Admin to otwarty interfejs webowy dla autorytatywnego serwera DNS PowerDNS, zapewniający przyjazny interfejs użytkownika do zarządzania strefami DNS forward i reverse, rekordami, szablonami i kluczami DNSSEC bez edytowania plików konfiguracyjnych lub ręcznego tworzenia wywołań API. Obsługuje kontrolę dostępu opartą na rolach, uprawnienia dla poszczególnych stref, logowanie aktywności oraz uwierzytelnianie poprzez LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) i wbudowane konta lokalne z opcjonalnym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.

Ten szablon łączy PowerDNS-Admin z autorytatywnym serwerem PowerDNS i zapleczem MariaDB, dzięki czemu otrzymujesz w pełni zintegrowany stos hostingu DNS na własnym VPS. Samodzielne hostowanie umieszcza Twoje serwery nazw, dane stref i API DNS w całości na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za strefę i bez udziału zewnętrznego dostawcy DNS.