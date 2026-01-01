Wealthfolio to dbający o prywatność, open-source'owy tracker inwestycyjny, który konsoliduje aktywa z wielu brokerów i banków w jednym panelu. Śledzi wyniki portfela, wartość netto, dywidendy i dochody, a także porównuje Twoje zwroty z indeksami takimi jak S&P 500 — wszystko to bez wysyłania Twoich danych finansowych do chmury zewnętrznej.

Samodzielne hostowanie Wealthfolio na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi finansowymi. Aplikacja przechowuje wszystko w lokalnej bazie danych SQLite, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych jest proste i eliminuje opłaty abonamentowe. Dzięki obsłudze importu plików CSV, symulacjom Monte Carlo do planowania emerytalnego oraz wbudowanym rekomendacjom dotyczącym rebalansowania portfela, obejmuje pełne spektrum zarządzania inwestycjami osobistymi.