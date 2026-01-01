Wdróż Wealthfolio jednym kliknięciem.
Open-source osobisty tracker inwestycyjny do śledzenia portfeli, wartości netto i analizy wyników finansowych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Wealthfolio
Wealthfolio to dbający o prywatność, open-source'owy tracker inwestycyjny, który konsoliduje aktywa z wielu brokerów i banków w jednym panelu. Śledzi wyniki portfela, wartość netto, dywidendy i dochody, a także porównuje Twoje zwroty z indeksami takimi jak S&P 500 — wszystko to bez wysyłania Twoich danych finansowych do chmury zewnętrznej.
Samodzielne hostowanie Wealthfolio na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi finansowymi. Aplikacja przechowuje wszystko w lokalnej bazie danych SQLite, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych jest proste i eliminuje opłaty abonamentowe. Dzięki obsłudze importu plików CSV, symulacjom Monte Carlo do planowania emerytalnego oraz wbudowanym rekomendacjom dotyczącym rebalansowania portfela, obejmuje pełne spektrum zarządzania inwestycjami osobistymi.
Główne cechy Wealthfolio
Konsolidacja wielu brokerów
Agreguj aktywa z wielu brokerów i kont bankowych w jednym ujednoliconym panelu, z obsługą importu CSV dla łatwego wdrożenia.
Analiza wyników portfolio
Porównaj wydajność konta z głównymi indeksami, takimi jak S&P 500, i śledź stopy zwrotu ważone czasem w całej Twojej historii inwestycyjnej.
Śledzenie wartości netto
Monitoruj wszystkie aktywa i pasywa razem, aby uzyskać dokładny, aktualny obraz Twojej całkowitej pozycji finansowej w czasie.
Monitorowanie dywidend i dochodów
Automatycznie śledź wypłaty dywidend i przychody z odsetek we wszystkich posiadanych aktywach, zapewniając Ci jasny obraz Twoich pasywnych strumieni dochodów.
Narzędzia do planowania emerytalnego
Uruchom symulacje Monte Carlo i projekcje FIRE, aby przetestować Twoją strategię oszczędzania i oszacować, kiedy możesz osiągnąć niezależność finansową.
Rebalansowanie portfela
Ustaw docelowe procenty alokacji aktywów i otrzymuj rekomendacje dotyczące rebalansowania, które utrzymują Twoje portfolio zgodne z Twoją strategią inwestycyjną.
Dlaczego warto uruchomić Wealthfolio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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