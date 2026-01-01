Fasten On-Prem to open source'owy, samodzielnie hostowany menedżer elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), który umożliwia osobom fizycznym i rodzinom konsolidację danych zdrowotnych od lekarzy, ze szpitali, laboratoriów i podłączonych urządzeń w jednym prywatnym archiwum. Zbudowany w oparciu o standard danych medycznych FHIR i napisany w Go, pobiera dane poprzez ręczne wprowadzanie i przesyłanie pakietów FHIR eksportowanych z portali pacjentów, a następnie wyświetla je na ujednoliconej osi czasu wraz z notatkami, schorzeniami, lekami, alergiami i wynikami badań laboratoryjnych.

Samodzielne hostowanie Fasten na własnym VPS pozwala przechowywać dane zdrowotne umożliwiające identyfikację osoby w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast u dostawcy dokumentacji medycznej w modelu SaaS — co jest ważne, biorąc pod uwagę wrażliwość historii medycznej. Szyfrowana baza danych SQLite, środowisko uruchomieniowe Go w pojedynczym pliku binarnym i rejestracja dla każdego użytkownika oznaczają, że mały VPS z łatwością pomieści pełną dokumentację osobistą lub rodzinną.