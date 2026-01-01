Wdróż Fasten Health jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany osobisty i rodzinny menedżer elektronicznej dokumentacji medycznej, który konsoliduje dane zdrowotne od dostawców i urządzeń.
Wybierz plan VPS dla Fasten Health
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Fasten Health
Fasten On-Prem to open source'owy, samodzielnie hostowany menedżer elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), który umożliwia osobom fizycznym i rodzinom konsolidację danych zdrowotnych od lekarzy, ze szpitali, laboratoriów i podłączonych urządzeń w jednym prywatnym archiwum. Zbudowany w oparciu o standard danych medycznych FHIR i napisany w Go, pobiera dane poprzez ręczne wprowadzanie i przesyłanie pakietów FHIR eksportowanych z portali pacjentów, a następnie wyświetla je na ujednoliconej osi czasu wraz z notatkami, schorzeniami, lekami, alergiami i wynikami badań laboratoryjnych.
Samodzielne hostowanie Fasten na własnym VPS pozwala przechowywać dane zdrowotne umożliwiające identyfikację osoby w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast u dostawcy dokumentacji medycznej w modelu SaaS — co jest ważne, biorąc pod uwagę wrażliwość historii medycznej. Szyfrowana baza danych SQLite, środowisko uruchomieniowe Go w pojedynczym pliku binarnym i rejestracja dla każdego użytkownika oznaczają, że mały VPS z łatwością pomieści pełną dokumentację osobistą lub rodzinną.
Główne cechy Fasten Health
Import FHIR Bundle
Prześlij pakiety FHIR wyeksportowane z portali pacjentów lub innych systemów opieki zdrowotnej, aby przenieść istniejącą historię medyczną do archiwum.
Natywne przechowywanie FHIR
Przechowuj rekordy w ich oryginalnej formie zasobów FHIR, aby ustrukturyzowane zapytania, eksporty i dalsze przetwarzanie pozostały niezależne od dostawcy.
Ręczne wprowadzanie rekordu
Dodaj wyniki badań laboratoryjnych, schorzenia, leki, szczepienia i notatki ręcznie dla wizyt, dostawców lub istniejących wcześniej zapisów, które poprzedzają dostęp do FHIR.
Konta rodzinne
Zarządzaj danymi dla partnerów, dzieci lub starzejących się członków rodziny z jednej instancji, z oddzielnymi kontami użytkowników.
Zaszyfrowana baza danych
Baza danych SQLite jest domyślnie szyfrowana w spoczynku, chroniąc wrażliwe dane medyczne na dysku przed oportunistycznym dostępem.
Załączniki do dokumentów
Dołącz zeskanowane dokumenty, obrazy i pliki PDF do wizyt, aby pełna historia medyczna znajdowała się w jednym, przeszukiwalnym miejscu.
Dlaczego warto uruchomić Fasten Health na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.