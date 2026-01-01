Databasus to samodzielnie hostowane narzędzie do zarządzania kopiami zapasowymi baz danych, które centralizuje automatyczne kopie zapasowe dla PostgreSQL, MySQL i MongoDB pod jednym interfejsem internetowym. Obsługuje cały cykl życia kopii zapasowych — planowanie, wykonywanie, kompresję, rotację przechowywania i monitorowanie stanu — bez konieczności stosowania oddzielnych skryptów dla każdego typu bazy danych.

Samodzielne hostowanie Databasus na Twoim VPS przechowuje kopie zapasowe bezpośrednio w Twojej własnej infrastrukturze, eliminując opłaty za przechowywanie w chmurze naliczane za gigabajt i utrzymując wrażliwe dane pod Twoją kontrolą. Panel internetowy zapewnia przejrzysty wgląd w wskaźniki sukcesu kopii zapasowych, wykorzystanie pamięci masowej i historię zadań, podczas gdy dedykowane zasoby VPS zapewniają, że zadania tworzenia kopii zapasowych działają bez wpływu na wydajność produkcyjnej bazy danych.