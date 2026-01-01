Wdróż Databasus jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane narzędzie do zarządzania kopiami zapasowymi baz danych do automatyzacji i monitorowania kopii zapasowych PostgreSQL, MySQL i MongoDB.
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Co możesz zbudować z Databasus
Databasus to samodzielnie hostowane narzędzie do zarządzania kopiami zapasowymi baz danych, które centralizuje automatyczne kopie zapasowe dla PostgreSQL, MySQL i MongoDB pod jednym interfejsem internetowym. Obsługuje cały cykl życia kopii zapasowych — planowanie, wykonywanie, kompresję, rotację przechowywania i monitorowanie stanu — bez konieczności stosowania oddzielnych skryptów dla każdego typu bazy danych.
Samodzielne hostowanie Databasus na Twoim VPS przechowuje kopie zapasowe bezpośrednio w Twojej własnej infrastrukturze, eliminując opłaty za przechowywanie w chmurze naliczane za gigabajt i utrzymując wrażliwe dane pod Twoją kontrolą. Panel internetowy zapewnia przejrzysty wgląd w wskaźniki sukcesu kopii zapasowych, wykorzystanie pamięci masowej i historię zadań, podczas gdy dedykowane zasoby VPS zapewniają, że zadania tworzenia kopii zapasowych działają bez wpływu na wydajność produkcyjnej bazy danych.
Główne cechy Databasus
Obsługa wielu baz danych
Tworzy kopie zapasowe PostgreSQL, MySQL i MongoDB z ujednoliconego interfejsu, eliminując potrzebę zarządzania oddzielnymi skryptami kopii zapasowych dla każdego silnika bazy danych.
Automatyczne Planowanie
Skonfiguruj interwały tworzenia kopii zapasowych i zasady przechowywania, tak aby dzienne, tygodniowe i miesięczne kopie zapasowe obracały się automatycznie bez ręcznej interwencji.
Pulpit nawigacyjny Webowy
Monitoruj stan kopii zapasowych, wykorzystanie pamięci masowej i historię zadań z poziomu scentralizowanego interfejsu z alertami o awariach wymagających uwagi.
Weryfikacja kopii zapasowej
Przeprowadza kontrole integralności po każdej kopii zapasowej, aby potwierdzić, że kopia zapasowa jest prawidłowa i użyteczna, zanim zostanie wliczona do Twojej polityki przechowywania.
Przywracanie do określonego momentu
Przywróć bazy danych do określonej migawki kopii zapasowej, umożliwiając odzyskiwanie po awarii i bezpieczne testowanie danych produkcyjnych w środowiskach przejściowych.
Dlaczego warto uruchomić Databasus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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