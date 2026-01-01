Wdróż Icinga 2 jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do monitorowania hostów, usług i metryk z potężnym DSL i API REST.
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Co możesz zbudować z Icinga 2
Icinga 2 to nowoczesny następca Nagiosa, przepisany w C++ dla wydajności i zbudowany wokół potężnego DSL konfiguracji, natywnego API REST oraz modułów funkcji typu plug-in. Sprawdza dostępność hostów, usług, urządzeń sieciowych i aplikacji, oblicza przejścia stanów i przestoje oraz wyzwala powiadomienia, gdy coś się zepsuje — wszystko to wspierane przez tysiące istniejących wtyczek kompatybilnych z Nagios.
Ten szablon łączy Icinga 2 z Icinga DB, demonem synchronizacji wspieranym przez Redis, oraz Icinga Web 2, dzięki czemu otrzymujesz kompletny stos monitorowania z nowoczesnym pulpitem nawigacyjnym od razu po wyjęciu z pudełka. Samodzielne hostowanie na własnym VPS-ie utrzymuje każdy alert, metrykę i spis hostów na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za hosta ani blokady dostawcy.
Główne cechy Icinga 2
Kompatybilny z wtyczkami Nagios
Wykorzystuje cały ekosystem wtyczek Nagios, dzięki czemu istniejące skrypty sprawdzające dla HTTP, SMTP, dysku, CPU, baz danych i certyfikatów działają bez zmian.
Nowoczesny panel internetowy
Icinga Web 2 z modułem Icinga DB oferuje szybki interfejs użytkownika do listowania, filtrowania i szczegółów z trybem ciemnym, potwierdzaniem zbiorczym i modalnym planowaniem przestojów.
Potężny DSL konfiguracji
Reguły, szablony i grupy hostów pozwalają zdefiniować monitorowanie dla setek hostów w kilku wierszach, zamiast powtarzać bloki dla każdego hosta.
REST API i zdarzenia
Pełne REST API dla hostów, usług, przestojów, komentarzy i potwierdzeń napędza automatyzację, pulpity nawigacyjne i integracje ChatOps.
Icinga DB synchronizacja strumieniowa
Demon synchronizacji wspierany przez Redis przesyła każdy wynik sprawdzenia i zmianę stanu do MariaDB, dzięki czemu interfejs użytkownika zawsze odzwierciedla stan na żywo z minimalnym opóźnieniem.
Rozproszone monitorowanie
Kontener główny może później akceptować strefy satelitarne i agentowe, umożliwiając skalowanie do wielu centrów danych z tego samego drzewa konfiguracji.
Dlaczego warto uruchomić Icinga 2 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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