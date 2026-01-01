Icinga 2 to nowoczesny następca Nagiosa, przepisany w C++ dla wydajności i zbudowany wokół potężnego DSL konfiguracji, natywnego API REST oraz modułów funkcji typu plug-in. Sprawdza dostępność hostów, usług, urządzeń sieciowych i aplikacji, oblicza przejścia stanów i przestoje oraz wyzwala powiadomienia, gdy coś się zepsuje — wszystko to wspierane przez tysiące istniejących wtyczek kompatybilnych z Nagios.

Ten szablon łączy Icinga 2 z Icinga DB, demonem synchronizacji wspieranym przez Redis, oraz Icinga Web 2, dzięki czemu otrzymujesz kompletny stos monitorowania z nowoczesnym pulpitem nawigacyjnym od razu po wyjęciu z pudełka. Samodzielne hostowanie na własnym VPS-ie utrzymuje każdy alert, metrykę i spis hostów na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za hosta ani blokady dostawcy.