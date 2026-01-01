Wdróż Shiori jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer zakładek, który automatycznie archiwizuje strony internetowe offline, dzięki czemu zapisana zawartość pozostaje dostępna nawet jeśli oryginał zniknie.
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Co możesz zbudować z Shiori
Shiori to samodzielnie hostowany menedżer zakładek napisany w Go i zaprojektowany jako alternatywa dla Pocket i Instapaper, skupiająca się na prywatności. Zapisuje strony internetowe jako archiwa offline — dzięki czemu Twoje zakładki pozostają czytelne nawet, gdy źródła są niedostępne, znajdują się za paywallem lub całkowicie znikają. Z ponad 9 000 gwiazdek na GitHubie, stał się popularnym wyborem dla badaczy, programistów i czytelników dbających o prywatność, którzy budują osobiste bazy wiedzy.
Samodzielne hostowanie Shiori na Twoim VPS zapewnia całkowitą prywatność list czytelniczych i zarchiwizowanych treści, bez śledzenia przez osoby trzecie ani gromadzenia danych. W przeciwieństwie do bezpłatnych usług chmurowych, które nakładają ograniczenia na przechowywanie i retencję danych, hosting VPS zapewnia nieograniczoną pojemność i pełną kontrolę nad Twoim archiwum.
Główne cechy Shiori
Archiwizacja stron offline
Zapisuje lokalną kopię każdej dodanej do zakładek strony, dzięki czemu zawartość pozostaje czytelna, nawet jeśli oryginalny adres URL przestanie działać lub zostanie ukryty za paywallem.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuje wszystkie zakładki i zarchiwizowane treści stron, co pozwala szybko znaleźć konkretne informacje wśród tysięcy zapisanych stron.
Rozszerzenia przeglądarki
Zapisywanie zakładek jednym kliknięciem z Chrome i Firefox bez opuszczania bieżącej strony, z automatycznie tworzonym archiwum w tle.
Import kieszonkowy
Migruje istniejące biblioteki Pocket w formacie zakładek Netscape, zachowując tagi i sprawiając, że przejście do samodzielnie hostowanego archiwizowania jest płynne.
REST API i CLI
Pełne API REST i interfejs wiersza poleceń umożliwiają integrację ze skryptami automatyzacji i niestandardowymi narzędziami poza interfejsem sieciowym.
Dlaczego warto uruchomić Shiori na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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