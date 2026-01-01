Shiori to samodzielnie hostowany menedżer zakładek napisany w Go i zaprojektowany jako alternatywa dla Pocket i Instapaper, skupiająca się na prywatności. Zapisuje strony internetowe jako archiwa offline — dzięki czemu Twoje zakładki pozostają czytelne nawet, gdy źródła są niedostępne, znajdują się za paywallem lub całkowicie znikają. Z ponad 9 000 gwiazdek na GitHubie, stał się popularnym wyborem dla badaczy, programistów i czytelników dbających o prywatność, którzy budują osobiste bazy wiedzy.

Samodzielne hostowanie Shiori na Twoim VPS zapewnia całkowitą prywatność list czytelniczych i zarchiwizowanych treści, bez śledzenia przez osoby trzecie ani gromadzenia danych. W przeciwieństwie do bezpłatnych usług chmurowych, które nakładają ograniczenia na przechowywanie i retencję danych, hosting VPS zapewnia nieograniczoną pojemność i pełną kontrolę nad Twoim archiwum.