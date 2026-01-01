Do 69% zniżki na Shiori

Wdróż Shiori jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany menedżer zakładek, który automatycznie archiwizuje strony internetowe offline, dzięki czemu zapisana zawartość pozostaje dostępna nawet jeśli oryginał zniknie.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Shiori jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Shiori

Shiori to samodzielnie hostowany menedżer zakładek napisany w Go i zaprojektowany jako alternatywa dla Pocket i Instapaper, skupiająca się na prywatności. Zapisuje strony internetowe jako archiwa offline — dzięki czemu Twoje zakładki pozostają czytelne nawet, gdy źródła są niedostępne, znajdują się za paywallem lub całkowicie znikają. Z ponad 9 000 gwiazdek na GitHubie, stał się popularnym wyborem dla badaczy, programistów i czytelników dbających o prywatność, którzy budują osobiste bazy wiedzy.

Samodzielne hostowanie Shiori na Twoim VPS zapewnia całkowitą prywatność list czytelniczych i zarchiwizowanych treści, bez śledzenia przez osoby trzecie ani gromadzenia danych. W przeciwieństwie do bezpłatnych usług chmurowych, które nakładają ograniczenia na przechowywanie i retencję danych, hosting VPS zapewnia nieograniczoną pojemność i pełną kontrolę nad Twoim archiwum.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Shiori

Archiwizacja stron offline

Zapisuje lokalną kopię każdej dodanej do zakładek strony, dzięki czemu zawartość pozostaje czytelna, nawet jeśli oryginalny adres URL przestanie działać lub zostanie ukryty za paywallem.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Przeszukuje wszystkie zakładki i zarchiwizowane treści stron, co pozwala szybko znaleźć konkretne informacje wśród tysięcy zapisanych stron.

Rozszerzenia przeglądarki

Zapisywanie zakładek jednym kliknięciem z Chrome i Firefox bez opuszczania bieżącej strony, z automatycznie tworzonym archiwum w tle.

Import kieszonkowy

Migruje istniejące biblioteki Pocket w formacie zakładek Netscape, zachowując tagi i sprawiając, że przejście do samodzielnie hostowanego archiwizowania jest płynne.

REST API i CLI

Pełne API REST i interfejs wiersza poleceń umożliwiają integrację ze skryptami automatyzacji i niestandardowymi narzędziami poza interfejsem sieciowym.

Dlaczego warto uruchomić Shiori na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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