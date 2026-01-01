Wdróż Tiny Tiny RSS w instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany, wieloużytkownikowy agregator wiadomości RSS i Atom do czytania i organizowania kanałów z dowolnej przeglądarki.
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Co możesz zbudować z Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS to samodzielnie hostowany, otwarty agregator kanałów RSS i Atom, który pozwala śledzić strony internetowe, blogi i źródła wiadomości z jednego, prywatnego interfejsu internetowego. Stale pobiera aktualizacje w tle, dzięki czemu Twoje kanały są zawsze aktualne, i zapewnia elastyczny interfejs z obsługą skrótów klawiaturowych, wyszukiwaniem pełnotekstowym, etykietami, filtrami oraz importem/eksportem OPML.
Obsługiwanych jest wiele kont użytkowników, każde z niezależnymi subskrypcjami kanałów i preferencjami. Wbudowane API umożliwia klientom mobilnym, takim jak FeedMe i Fluent Reader, łączenie się i synchronizowanie postępów czytania. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność Twojej historii czytania i subskrypcji — żadna usługa zewnętrzna nie widzi, co czytasz.
Główne cechy Tiny Tiny RSS
Ciągłe pobieranie kanału
Pobiera aktualizacje ze wszystkich subskrybowanych kanałów w tle, dzięki czemu artykuły są gotowe do przeczytania w momencie otwarcia aplikacji.
Obsługa wielu użytkowników
Utwórz wiele niezależnych kont, każde z własnymi subskrypcjami kanałów, etykietami, filtrami i preferencjami czytania.
API Klienta mobilnego
Wbudowane API umożliwia popularnym klientom mobilnym, takim jak FeedMe, Fluent Reader i Reeder, połączenie i synchronizację Twoich postępów w czytaniu na różnych urządzeniach.
Filtry i Etykiety
Automatycznie oznaczaj, oznaczaj gwiazdką lub ukrywaj artykuły na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie reguł — skup Twoją listę czytelniczą na tym, co ważne.
OPML importu i eksportu
Importuj swoje istniejące subskrypcje z dowolnego innego czytnika RSS za pomocą OPML i eksportuj je równie łatwo, gdy zajdzie potrzeba migracji.
Dlaczego warto uruchomić Tiny Tiny RSS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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