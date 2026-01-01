Tiny Tiny RSS to samodzielnie hostowany, otwarty agregator kanałów RSS i Atom, który pozwala śledzić strony internetowe, blogi i źródła wiadomości z jednego, prywatnego interfejsu internetowego. Stale pobiera aktualizacje w tle, dzięki czemu Twoje kanały są zawsze aktualne, i zapewnia elastyczny interfejs z obsługą skrótów klawiaturowych, wyszukiwaniem pełnotekstowym, etykietami, filtrami oraz importem/eksportem OPML.

Obsługiwanych jest wiele kont użytkowników, każde z niezależnymi subskrypcjami kanałów i preferencjami. Wbudowane API umożliwia klientom mobilnym, takim jak FeedMe i Fluent Reader, łączenie się i synchronizowanie postępów czytania. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność Twojej historii czytania i subskrypcji — żadna usługa zewnętrzna nie widzi, co czytasz.