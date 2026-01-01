Wdróż FMD jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany, przyjazny dla prywatności serwer Znajdź moje urządzenie do lokalizowania, dzwonienia i zdalnego wymazywania Twoich telefonów i tabletów z systemem Android.
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Co możesz zbudować z FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana alternatywa dla usługi Google Find My Device. Działa w połączeniu z aplikacją FMD na Androida: Twoje telefony zgłaszają swoją zaszyfrowaną lokalizację na Twój własny serwer, do którego masz dostęp poprzez przejrzysty interfejs internetowy, aby zlokalizować zgubione lub skradzione urządzenie, uruchomić dzwonek, zrobić zdjęcie, zablokować ekran lub wywołać zdalne wyczyszczenie danych. Każde polecenie jest kierowane przez Twój własny serwer, więc żadna strona trzecia nigdy nie widzi, gdzie znajdują się Twoje urządzenia.
Ponieważ hostujesz to samodzielnie na swoim własnym VPS, Twoja historia lokalizacji i dane urządzenia nigdy nie opuszczają infrastruktury, którą kontrolujesz — nie ma wymogu posiadania konta Google ani blokady dostawcy. Szyfrowanie end-to-end sprawia, że dane są nieczytelne nawet dla serwera, dając Ci pewność komercyjnej usługi śledzenia urządzeń bez poświęcania prywatności.
Główne cechy FMD (Find My Device)
Zlokalizuj zgubione urządzenia
Zlokalizuj ostatnią zgłoszoną pozycję GPS dowolnego zarejestrowanego telefonu lub tabletu bezpośrednio z interfejsu internetowego, nawet gdy urządzenie jest poza zasięgiem.
Zdalne polecenia
Włącz głośny dzwonek, zrób zdjęcie, zablokuj ekran lub zdalnie wyczyść dane, aby chronić zgubione lub skradzione urządzenie.
Kompleksowe szyfrowanie
Dane lokalizacyjne są szyfrowane na urządzeniu, zanim dotrą do serwera, więc nikt — nawet host — nie może odczytać Twojej lokalizacji.
Aplikacja towarzysząca Android
Łączy się z aplikacją Android FMD typu open source, aby zgłaszać lokalizację i odbierać polecenia bez zależności od Usług Google Play.
Brak konta Google
Zastąp Google Find My Device usługą, którą Ty w pełni kontrolujesz, bez konieczności posiadania konta w chmurze lub uzależnienia od dostawcy.
Dlaczego warto uruchomić FMD (Find My Device) na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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