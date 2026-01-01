FMD (Find My Device) to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana alternatywa dla usługi Google Find My Device. Działa w połączeniu z aplikacją FMD na Androida: Twoje telefony zgłaszają swoją zaszyfrowaną lokalizację na Twój własny serwer, do którego masz dostęp poprzez przejrzysty interfejs internetowy, aby zlokalizować zgubione lub skradzione urządzenie, uruchomić dzwonek, zrobić zdjęcie, zablokować ekran lub wywołać zdalne wyczyszczenie danych. Każde polecenie jest kierowane przez Twój własny serwer, więc żadna strona trzecia nigdy nie widzi, gdzie znajdują się Twoje urządzenia.

Ponieważ hostujesz to samodzielnie na swoim własnym VPS, Twoja historia lokalizacji i dane urządzenia nigdy nie opuszczają infrastruktury, którą kontrolujesz — nie ma wymogu posiadania konta Google ani blokady dostawcy. Szyfrowanie end-to-end sprawia, że dane są nieczytelne nawet dla serwera, dając Ci pewność komercyjnej usługi śledzenia urządzeń bez poświęcania prywatności.