ClassicPress to rozwijana przez społeczność odnoga WordPressa, która zachowuje znany klasyczny edytor TinyMCE, jednocześnie usuwając edytor blokowy Gutenberg i związane z nim obciążenie wydajności. Zachowuje kompatybilność z większością istniejących motywów i wtyczek WordPress, co czyni go prostą ścieżką migracji dla stron i deweloperów, którzy preferują przewidywalne, stabilne działanie systemu zarządzania treścią (CMS) zamiast ciągłych zmian interfejsu.

Samodzielne hostowanie ClassicPress na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją PHP, optymalizacją bazy danych i harmonogramem aktualizacji — eliminując ograniczenia zarządzanego hostingu WordPress, zachowując jednocześnie ekosystem WordPress, który już znasz.