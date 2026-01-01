Do 69% zniżki na ClassicPress

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Fork WordPressa, który zachowuje klasyczny edytor, ze zwiększoną stabilnością i bez złożoności Gutenberga.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
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8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
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KVM 4
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46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ClassicPress

ClassicPress to rozwijana przez społeczność odnoga WordPressa, która zachowuje znany klasyczny edytor TinyMCE, jednocześnie usuwając edytor blokowy Gutenberg i związane z nim obciążenie wydajności. Zachowuje kompatybilność z większością istniejących motywów i wtyczek WordPress, co czyni go prostą ścieżką migracji dla stron i deweloperów, którzy preferują przewidywalne, stabilne działanie systemu zarządzania treścią (CMS) zamiast ciągłych zmian interfejsu.

Samodzielne hostowanie ClassicPress na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją PHP, optymalizacją bazy danych i harmonogramem aktualizacji — eliminując ograniczenia zarządzanego hostingu WordPress, zachowując jednocześnie ekosystem WordPress, który już znasz.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ClassicPress

Klasyczny Edytor Zachowany

Zachowuje edytor TinyMCE, który znają użytkownicy WordPressa, dzięki czemu twórcy treści mogą pracować produktywnie bez konieczności nauki nowego interfejsu opartego na blokach.

Zgodność wtyczek WordPress

Działa z tysiącami istniejących wtyczek i motywów WordPress, dzięki czemu migrujesz bez przebudowywania Twojej witryny lub wymiany Twojego istniejącego zestawu narzędzi.

Stabilne Cykle Aktualizacji

Długoterminowe wsparcie oznacza, że aktualizacje są przewidywalne i kompatybilne wstecz, zmniejszając ryzyko awarii wtyczek po aktualizacji rdzenia.

Zwiększona wydajność

Usunięcie narzutu JavaScriptu Gutenberga skutkuje szybszym ładowaniem stron i mniejszym zużyciem zasobów serwera w porównaniu do równoważnych, nowoczesnych instalacji WordPressa.

Pełna kontrola dostosowywania

Niestandardowe typy postów, zarządzanie rolami i obsługa motywów potomnych dają programistom taką samą elastyczność jak WordPress, z bardziej stabilnymi podstawami.

Dlaczego warto uruchomić ClassicPress na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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