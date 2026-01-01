Wdróż ClassicPress jednym kliknięciem.
Fork WordPressa, który zachowuje klasyczny edytor, ze zwiększoną stabilnością i bez złożoności Gutenberga.
Wybierz plan VPS dla ClassicPress
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ClassicPress
ClassicPress to rozwijana przez społeczność odnoga WordPressa, która zachowuje znany klasyczny edytor TinyMCE, jednocześnie usuwając edytor blokowy Gutenberg i związane z nim obciążenie wydajności. Zachowuje kompatybilność z większością istniejących motywów i wtyczek WordPress, co czyni go prostą ścieżką migracji dla stron i deweloperów, którzy preferują przewidywalne, stabilne działanie systemu zarządzania treścią (CMS) zamiast ciągłych zmian interfejsu.
Samodzielne hostowanie ClassicPress na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją PHP, optymalizacją bazy danych i harmonogramem aktualizacji — eliminując ograniczenia zarządzanego hostingu WordPress, zachowując jednocześnie ekosystem WordPress, który już znasz.
Główne cechy ClassicPress
Klasyczny Edytor Zachowany
Zachowuje edytor TinyMCE, który znają użytkownicy WordPressa, dzięki czemu twórcy treści mogą pracować produktywnie bez konieczności nauki nowego interfejsu opartego na blokach.
Zgodność wtyczek WordPress
Działa z tysiącami istniejących wtyczek i motywów WordPress, dzięki czemu migrujesz bez przebudowywania Twojej witryny lub wymiany Twojego istniejącego zestawu narzędzi.
Stabilne Cykle Aktualizacji
Długoterminowe wsparcie oznacza, że aktualizacje są przewidywalne i kompatybilne wstecz, zmniejszając ryzyko awarii wtyczek po aktualizacji rdzenia.
Zwiększona wydajność
Usunięcie narzutu JavaScriptu Gutenberga skutkuje szybszym ładowaniem stron i mniejszym zużyciem zasobów serwera w porównaniu do równoważnych, nowoczesnych instalacji WordPressa.
Pełna kontrola dostosowywania
Niestandardowe typy postów, zarządzanie rolami i obsługa motywów potomnych dają programistom taką samą elastyczność jak WordPress, z bardziej stabilnymi podstawami.
Dlaczego warto uruchomić ClassicPress na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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