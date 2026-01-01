Nexterm to platforma do zarządzania serwerami o otwartym kodzie źródłowym, która konsoliduje sesje terminala SSH, pulpity VNC i połączenia RDP w jeden interfejs dostępny przez przeglądarkę.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi zdalnego dostępu, które wymagają lokalnego klienta, Nexterm działa na Twoim VPS-ie i zapewnia Ci pełne centrum połączeń dostępne z dowolnego urządzenia z przeglądarką. Samodzielne hostowanie Nexterm na Twoim własnym VPS-ie oznacza, że Twoje dane uwierzytelniające serwera i dane sesji nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Wbudowany menedżer plików SFTP, nagrywanie sesji, monitorowanie oraz obsługa organizacji i 2FA czynią go praktycznym zamiennikiem dla żonglowania wieloma klientami SSH, przeglądarkami VNC i narzędziami RDP.