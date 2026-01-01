Wdróż Nexterm jednym kliknięciem.
Zarządzanie serwerem open source dla połączeń SSH, VNC i RDP, dostępne w całości z Twojej przeglądarki.
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Co możesz zbudować z Nexterm
Nexterm to platforma do zarządzania serwerami o otwartym kodzie źródłowym, która konsoliduje sesje terminala SSH, pulpity VNC i połączenia RDP w jeden interfejs dostępny przez przeglądarkę.
W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi zdalnego dostępu, które wymagają lokalnego klienta, Nexterm działa na Twoim VPS-ie i zapewnia Ci pełne centrum połączeń dostępne z dowolnego urządzenia z przeglądarką. Samodzielne hostowanie Nexterm na Twoim własnym VPS-ie oznacza, że Twoje dane uwierzytelniające serwera i dane sesji nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Wbudowany menedżer plików SFTP, nagrywanie sesji, monitorowanie oraz obsługa organizacji i 2FA czynią go praktycznym zamiennikiem dla żonglowania wieloma klientami SSH, przeglądarkami VNC i narzędziami RDP.
Główne cechy Nexterm
SSH, VNC i RDP
Zarządzaj terminalami SSH, pulpitami VNC i sesjami RDP z poziomu jednej karty przeglądarki — nie jest wymagana instalacja lokalnego klienta na żadnym urządzeniu.
Menedżer plików SFTP
Przeglądaj, przesyłaj i pobieraj pliki na zdalnych serwerach za pośrednictwem wbudowanego interfejsu SFTP bez potrzeby korzystania z oddzielnego klienta FTP.
Nagrywanie sesji
Nagrywaj i odtwarzaj sesje terminala i pulpitu do celów audytu, przeglądu zespołowego lub rozwiązywania problemów z poprzednimi zmianami.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Chroń dostęp do wszystkich Twoich serwerów za pomocą 2FA i OIDC SSO, zapewniając, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą otwierać połączenia.
Organizacje wieloużytkownikowe
Podziel serwery i dane uwierzytelniające na organizacje, aby zespoły mogły współdzielić dostęp bez ujawniania niepowiązanej infrastruktury.
Dlaczego warto uruchomić Nexterm na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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