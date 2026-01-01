Do 69% zniżki na Nexterm

Wdróż Nexterm jednym kliknięciem.

Zarządzanie serwerem open source dla połączeń SSH, VNC i RDP, dostępne w całości z Twojej przeglądarki.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Nexterm jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Nexterm

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Nexterm

Nexterm to platforma do zarządzania serwerami o otwartym kodzie źródłowym, która konsoliduje sesje terminala SSH, pulpity VNC i połączenia RDP w jeden interfejs dostępny przez przeglądarkę.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi zdalnego dostępu, które wymagają lokalnego klienta, Nexterm działa na Twoim VPS-ie i zapewnia Ci pełne centrum połączeń dostępne z dowolnego urządzenia z przeglądarką. Samodzielne hostowanie Nexterm na Twoim własnym VPS-ie oznacza, że Twoje dane uwierzytelniające serwera i dane sesji nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Wbudowany menedżer plików SFTP, nagrywanie sesji, monitorowanie oraz obsługa organizacji i 2FA czynią go praktycznym zamiennikiem dla żonglowania wieloma klientami SSH, przeglądarkami VNC i narzędziami RDP.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Nexterm

SSH, VNC i RDP

Zarządzaj terminalami SSH, pulpitami VNC i sesjami RDP z poziomu jednej karty przeglądarki — nie jest wymagana instalacja lokalnego klienta na żadnym urządzeniu.

Menedżer plików SFTP

Przeglądaj, przesyłaj i pobieraj pliki na zdalnych serwerach za pośrednictwem wbudowanego interfejsu SFTP bez potrzeby korzystania z oddzielnego klienta FTP.

Nagrywanie sesji

Nagrywaj i odtwarzaj sesje terminala i pulpitu do celów audytu, przeglądu zespołowego lub rozwiązywania problemów z poprzednimi zmianami.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Chroń dostęp do wszystkich Twoich serwerów za pomocą 2FA i OIDC SSO, zapewniając, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą otwierać połączenia.

Organizacje wieloużytkownikowe

Podziel serwery i dane uwierzytelniające na organizacje, aby zespoły mogły współdzielić dostęp bez ujawniania niepowiązanej infrastruktury.

Dlaczego warto uruchomić Nexterm na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
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