Easy!Appointments to kompleksowa, otwartoźródłowa platforma do zarządzania terminami, która pozwala firmom usługowym oferować rezerwację wizyt online bez płacenia opłat za każdą rezerwację lub akceptowania blokady platformy. Klienci widzą dostępność w czasie rzeczywistym i sami rezerwują terminy, zmniejszając liczbę przerw telefonicznych i ręczne zarządzanie kalendarzem przez personel.

System obsługuje wielu dostawców usług z niezależnymi kalendarzami, konfigurowalnymi formularzami rezerwacji i automatycznymi przypomnieniami e-mail, które zmniejszają wskaźnik nieobecności. Synchronizacja z Kalendarzem Google utrzymuje harmonogramy w synchronizacji z narzędziami, których personel już używa. Branże od opieki zdrowotnej i urody po doradztwo i edukację polegają na Easy!Appointments ze względu na jego przejrzysty interfejs i elastyczną konfigurację. To wdrożenie łączy aplikację z bazą danych MySQL w celu niezawodnego zachowania danych harmonogramowania.