Wdróż Easy!Appointments jednym kliknięciem instalacji.
Darmowy system planowania spotkań open-source, oferujący samodzielną rezerwację dla klientów, kalendarze dla wielu dostawców i automatyczne powiadomienia e-mail.
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Co możesz zbudować z Easy!Appointments
Easy!Appointments to kompleksowa, otwartoźródłowa platforma do zarządzania terminami, która pozwala firmom usługowym oferować rezerwację wizyt online bez płacenia opłat za każdą rezerwację lub akceptowania blokady platformy. Klienci widzą dostępność w czasie rzeczywistym i sami rezerwują terminy, zmniejszając liczbę przerw telefonicznych i ręczne zarządzanie kalendarzem przez personel.
System obsługuje wielu dostawców usług z niezależnymi kalendarzami, konfigurowalnymi formularzami rezerwacji i automatycznymi przypomnieniami e-mail, które zmniejszają wskaźnik nieobecności. Synchronizacja z Kalendarzem Google utrzymuje harmonogramy w synchronizacji z narzędziami, których personel już używa. Branże od opieki zdrowotnej i urody po doradztwo i edukację polegają na Easy!Appointments ze względu na jego przejrzysty interfejs i elastyczną konfigurację. To wdrożenie łączy aplikację z bazą danych MySQL w celu niezawodnego zachowania danych harmonogramowania.
Główne cechy Easy!Appointments
Samodzielna rezerwacja
Klienci przeglądają dostępność w czasie rzeczywistym i rezerwują spotkania online bez konieczności wymiany wiadomości z personelem.
Kalendarze wielu dostawców
Zarządza indywidualnymi kalendarzami i oknami dostępności dla każdego dostawcy usług, zapobiegając podwójnym rezerwacjom w obrębie zespołów.
Automatyczne powiadomienia
Automatycznie wysyła e-maile z potwierdzeniem i przypomnieniem, zmniejszając wskaźnik nieobecności bez ręcznej obsługi.
Synchronizacja Kalendarza Google
Synchronizuje rezerwacje z Kalendarzem Google, dzięki czemu dostawcy widzą terminy obok reszty swojego harmonogramu.
Dostosowywalne formularze rezerwacji
Dostosuj pola, które klienci wypełniają podczas rezerwacji, aby zebrać informacje wymagane dla każdego typu usługi.
Dlaczego warto uruchomić Easy!Appointments na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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