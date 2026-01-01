Wdróż REDAXO jednym kliknięciem.
Elastyczny, otwarty PHP CMS, który daje programistom pełną kontrolę nad kodem wyjściowym strony internetowej, zarówno dla prostych stron, jak i złożonych portali.
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Co możesz zbudować z REDAXO
REDAXO to system zarządzania treścią PHP typu open-source, tworzony od 2004 roku, który daje programistom pełną kontrolę nad wyglądem strony internetowej. W przeciwieństwie do systemów CMS narzucających stałą strukturę HTML, REDAXO pozwala tworzyć niestandardowe moduły, które precyzyjnie określają, jak treść jest wprowadzana i renderowana — od minimalistycznych stron docelowych po duże portale wielojęzyczne.
Samodzielne hostowanie REDAXO na własnym serwerze VPS oznacza, że jesteś właścicielem swoich treści, danych i dostosowań, bez opłat za platformę czy ograniczeń dostawcy. Ten szablon łączy REDAXO z MariaDB 10.11 i automatycznie instaluje system CMS przy pierwszym uruchomieniu, dzięki czemu możesz zalogować się do panelu administracyjnego i natychmiast rozpocząć tworzenie.
Główne cechy REDAXO
Niestandardowe moduły treści
Twórz moduły treści wielokrotnego użytku, które precyzyjnie kontrolują, w jaki sposób edytorzy wprowadzają dane i jak te dane są renderowane w HTML — bez blokady frameworka.
Pełna kontrola wyjścia
REDAXO nie narzuca żadnych ograniczeń strukturalnych na Twój kod znaczników, pozwalając programistom tworzyć czysty, semantyczny kod HTML dostosowany do każdego projektu.
Obsługa wielu języków
Zarządzaj treścią w wielu językach dzięki wbudowanej obsłudze clang, co sprawia, że REDAXO idealnie pasuje do międzynarodowych i regionalnych stron internetowych.
Ekosystem dodatków
Rozszerz REDAXO dzięki bogatemu ekosystemowi społecznościowych addons obejmujących zarządzanie mediami, SEO, formularze, uwierzytelnianie i wiele więcej.
Elastyczny system szablonów
Zdefiniuj szablony stron i układy wielokrotnego użytku w PHP, dając programistom front-end swobodę strukturyzowania projektów według własnego uznania.
Dlaczego warto uruchomić REDAXO na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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