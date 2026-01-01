REDAXO to system zarządzania treścią PHP typu open-source, tworzony od 2004 roku, który daje programistom pełną kontrolę nad wyglądem strony internetowej. W przeciwieństwie do systemów CMS narzucających stałą strukturę HTML, REDAXO pozwala tworzyć niestandardowe moduły, które precyzyjnie określają, jak treść jest wprowadzana i renderowana — od minimalistycznych stron docelowych po duże portale wielojęzyczne.

Samodzielne hostowanie REDAXO na własnym serwerze VPS oznacza, że jesteś właścicielem swoich treści, danych i dostosowań, bez opłat za platformę czy ograniczeń dostawcy. Ten szablon łączy REDAXO z MariaDB 10.11 i automatycznie instaluje system CMS przy pierwszym uruchomieniu, dzięki czemu możesz zalogować się do panelu administracyjnego i natychmiast rozpocząć tworzenie.