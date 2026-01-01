Windmill to platforma deweloperska typu open-source, która konwertuje skrypty napisane w Pythonie, TypeScript, Go, Bash i SQL w narzędzia wewnętrzne z automatycznie generowanymi interfejsami webowymi, planowalnymi przepływami pracy i wywoływalnymi interfejsami API REST. Eliminuje to zbędny kod związany z tworzeniem paneli administracyjnych i wewnętrznych dashboardów, generując interfejsy bezpośrednio z sygnatur skryptów.

Samodzielne hostowanie Windmill na VPS utrzymuje cały kod i dane narzędzi wewnętrznych w Twojej infrastrukturze. Dołączona usługa worker wykonuje zadania w izolowanych środowiskach, PostgreSQL przechowuje stan przepływu pracy i historię uruchomień, a menedżer sekretów obsługuje klucze API i poświadczenia bez ich twardego kodowania w skryptach.