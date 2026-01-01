Wdróż Windmill jednym kliknięciem.
Platforma deweloperska open source, która przekształca skrypty w narzędzia wewnętrzne, zaplanowane przepływy pracy i automatycznie generowane interfejsy użytkownika.
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Co możesz zbudować z Windmill
Windmill to platforma deweloperska typu open-source, która konwertuje skrypty napisane w Pythonie, TypeScript, Go, Bash i SQL w narzędzia wewnętrzne z automatycznie generowanymi interfejsami webowymi, planowalnymi przepływami pracy i wywoływalnymi interfejsami API REST. Eliminuje to zbędny kod związany z tworzeniem paneli administracyjnych i wewnętrznych dashboardów, generując interfejsy bezpośrednio z sygnatur skryptów.
Samodzielne hostowanie Windmill na VPS utrzymuje cały kod i dane narzędzi wewnętrznych w Twojej infrastrukturze. Dołączona usługa worker wykonuje zadania w izolowanych środowiskach, PostgreSQL przechowuje stan przepływu pracy i historię uruchomień, a menedżer sekretów obsługuje klucze API i poświadczenia bez ich twardego kodowania w skryptach.
Główne cechy Windmill
Skrypty wielojęzyczne
Pisz automatyzacje w Pythonie, TypeScript, Go, Bash lub SQL — Windmill obsługuje wykonanie, zależności i piaskownicę.
Automatycznie generowane interfejsy użytkownika
Windmill automatycznie generuje formularze internetowe i interfejsy użytkownika na podstawie typów parametrów skryptu, dzięki czemu osoby niebędące programistami mogą uruchamiać narzędzia bez kodu.
Kreator przepływu pracy
Łącz skrypty w wieloetapowe przepływy pracy z rozgałęzieniami warunkowymi, pętlami i równoległym wykonywaniem za pomocą wizualnego edytora DAG.
Harmonogram Crona
Uruchamiaj skrypty i przepływy pracy zgodnie z harmonogramami cron lub wyzwalaczami zdarzeń bez zarządzania oddzielną infrastrukturą cron.
Zarządzanie sekretami
Przechowuj klucze API, hasła i tokeny jako zaszyfrowane zmienne dostępne dla skryptów, bez osadzania ich w kodzie.
Dlaczego warto uruchomić Windmill na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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