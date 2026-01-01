Unmanic to samodzielnie hostowane narzędzie do optymalizacji biblioteki multimediów, które automatycznie skanuje Twoje pliki i transkoduje je do spójnych formatów za pomocą FFmpeg. Zamiast ręcznie konwertować pliki lub pisać skrypty, Unmanic stale monitoruje katalog biblioteki, identyfikuje pliki, które nie pasują do Twoich skonfigurowanych ustawień wyjściowych, i umieszcza je w kolejce do przetworzenia — wszystko zarządzane za pośrednictwem interfejsu internetowego.

Samodzielne hostowanie Unmanic na VPS zapewnia Ci zawsze aktywny potok konwersji dla Twojej kolekcji multimediów. Niezależnie od tego, czy standaryzujesz kodeki wideo, zmniejszasz rozmiary plików, czy przetwarzasz nagrania z rejestratora DVR, Unmanic wykonuje te zadania w tle bez konieczności pozostawania Twojego komputera stacjonarnego włączonym.