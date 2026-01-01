Wdróż Unmanic jednym kliknięciem.
Optymalizator biblioteki mediów hostowany samodzielnie, który automatycznie transkoduje i konwertuje pliki do preferowanych formatów.
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Co możesz zbudować z Unmanic
Unmanic to samodzielnie hostowane narzędzie do optymalizacji biblioteki multimediów, które automatycznie skanuje Twoje pliki i transkoduje je do spójnych formatów za pomocą FFmpeg. Zamiast ręcznie konwertować pliki lub pisać skrypty, Unmanic stale monitoruje katalog biblioteki, identyfikuje pliki, które nie pasują do Twoich skonfigurowanych ustawień wyjściowych, i umieszcza je w kolejce do przetworzenia — wszystko zarządzane za pośrednictwem interfejsu internetowego.
Samodzielne hostowanie Unmanic na VPS zapewnia Ci zawsze aktywny potok konwersji dla Twojej kolekcji multimediów. Niezależnie od tego, czy standaryzujesz kodeki wideo, zmniejszasz rozmiary plików, czy przetwarzasz nagrania z rejestratora DVR, Unmanic wykonuje te zadania w tle bez konieczności pozostawania Twojego komputera stacjonarnego włączonym.
Główne cechy Unmanic
Automatyczne skanowanie biblioteki
Unmanic stale skanuje Twój katalog multimediów i dodaje do kolejki pliki, które nie pasują do Twoich skonfigurowanych ustawień wyjściowych, do przetworzenia.
Transkodowanie oparte na FFmpeg
Transkoduj wideo i audio do dowolnego formatu lub kodeka obsługiwanego przez FFmpeg, w tym H.264, H.265, AV1 i AAC.
Podłącz system
Rozszerz Unmanic o wtyczki społeczności do usuwania reklam, zmieniania nazw plików, kompresowania archiwów i nie tylko.
Monitor plików w czasie rzeczywistym
Nowe lub zmodyfikowane pliki są wykrywane automatycznie, dzięki czemu świeżo dodane multimedia są kolejkowane do przetworzenia bez ręcznej interwencji.
Zarządzanie kolejką zadań
Zarządzaj równoczesnymi zadaniami konwersji z wizualną kolejką pokazującą postęp na żywo, szacowany czas i historię przetwarzania.
Dlaczego warto uruchomić Unmanic na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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