Wdróż Coder jednym kliknięciem.
Platforma open source do udostępniania samodzielnie hostowanych środowisk programistycznych w chmurze z szablonów Terraform na Twojej własnej infrastrukturze.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Coder
Coder to wiodąca platforma open-source do samodzielnie hostowanych środowisk programistycznych w chmurze, używana przez organizacje inżynieryjne do standaryzacji, zabezpieczania i skalowania ich infrastruktury deweloperskiej. Zespoły platformowe definiują obszary robocze jako szablony Terraform — określając IDE, zależności, alokację zasobów i dostęp do sieci — a deweloperzy uruchamiają spójne, gotowe do kodowania środowiska w ciągu kilku minut, zamiast spędzać dni na lokalnej konfiguracji.
Samodzielne hostowanie Coder na Twoim VPS oznacza, że kod źródłowy i dane uwierzytelniające nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury, spełniając surowe wymagania bezpieczeństwa i zgodności. Integracja gniazda Docker pozwala Coderowi udostępniać obszary robocze oparte na kontenerach bezpośrednio na hoście, zapewniając każdemu deweloperowi izolowane środowiska wspierane przez moc obliczeniową Twojego VPS, podczas gdy Ty zachowujesz scentralizowaną kontrolę nad zasobami, dziennikami audytu i zasadami dostępu.
Główne cechy Coder
Szablony obszarów roboczych Terraform
Zdefiniuj odtwarzalne środowiska programistyczne jako kod i udostępniaj spójne obszary robocze dla każdego programisty za pomocą jednego kliknięcia.
Dowolne IDE obsługiwane
Deweloperzy łączą się za pomocą VS Code, JetBrains lub edytorów opartych na przeglądarce przez SSH bez zmiany preferowanego przepływu pracy.
Autostart i autostop
Obszary robocze uruchamiają się automatycznie po uzyskaniu dostępu i zatrzymują się zgodnie z harmonogramem, redukując bezczynne zużycie zasobów i koszty infrastruktury.
SSO i dzienniki audytu
Zintegruj z OIDC, GitHub lub dostawcami tożsamości dla przedsiębiorstw i utrzymuj pełne ścieżki audytu dla bezpieczeństwa i zgodności.
Limity zasobów
Ustaw limity CPU i pamięci dla poszczególnych użytkowników, aby zapobiec niekontrolowanym środowiskom pracy przed zużyciem wszystkich dostępnych zasobów VPS.
Dlaczego warto uruchomić Coder na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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