Hollama to wyspecjalizowany klient czatu dla dużych modeli językowych, który łączy się bezpośrednio z Twojej przeglądarki z jednym lub większą liczbą serwerów Ollama, punktów końcowych zgodnych z OpenAI, lub z oboma jednocześnie. Nie ma centralnej bazy danych, systemu kont ani telemetrii — sesje, monity, ustawienia i klucze API są przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki i nigdy nie dotykają serwera hostującego interfejs użytkownika.

Samodzielne hostowanie Hollamy na VPS-ie zapewnia małemu zespołowi jeden, zawsze dostępny adres URL do komunikacji z prywatnymi modelami Ollama lub współdzielonymi kluczami OpenAI, z przejrzystym interfejsem w stylu edytora, zaprojektowanym z myślą o długich monitach, modelach rozumowania i rozmowach z dużą ilością kodu.