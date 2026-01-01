Wdróż Hollama jednym kliknięciem.
Minimalny interfejs internetowy do czatowania z modelami Ollama i OpenAI, który przechowuje każdą rozmowę w Twojej przeglądarce.
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Co możesz zbudować z Hollama
Hollama to wyspecjalizowany klient czatu dla dużych modeli językowych, który łączy się bezpośrednio z Twojej przeglądarki z jednym lub większą liczbą serwerów Ollama, punktów końcowych zgodnych z OpenAI, lub z oboma jednocześnie. Nie ma centralnej bazy danych, systemu kont ani telemetrii — sesje, monity, ustawienia i klucze API są przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki i nigdy nie dotykają serwera hostującego interfejs użytkownika.
Samodzielne hostowanie Hollamy na VPS-ie zapewnia małemu zespołowi jeden, zawsze dostępny adres URL do komunikacji z prywatnymi modelami Ollama lub współdzielonymi kluczami OpenAI, z przejrzystym interfejsem w stylu edytora, zaprojektowanym z myślą o długich monitach, modelach rozumowania i rozmowach z dużą ilością kodu.
Główne cechy Hollama
Ollama i OpenAI
Połącz się z lokalnymi serwerami Ollama, OpenAI lub dowolnym punktem końcowym zgodnym z OpenAI i przełączaj się między nimi w ramach jednej sesji.
Obsługa wielu serwerów
Zarejestruj kilka serwerów Ollama i OpenAI jednocześnie i kieruj każdą sesję do innego zaplecza bez ponownej konfiguracji aplikacji.
Lokalna pamięć przeglądarki
Każda sesja, prompt, ustawienie i klucz API jest przechowywana w lokalnej pamięci przeglądarki, dzięki czemu czaty nigdy nie znajdują się na serwerze VPS ani na serwerze strony trzeciej.
Podpowiedzi na poziomie redakcyjnym
Duże pola promptów z funkcjami edytora kodu, renderowaniem Markdown, podświetlaniem składni i notacją matematyczną KaTeX, stworzone do pracy technicznej.
Uzasadnienie i wizja
Wysokiej klasy wsparcie dla modeli rozumowania i modeli wizyjnych z wejściami obrazu, idealne dla nowszych wydań Ollama i OpenAI.
Import i eksport
Twórz kopie zapasowe lub przenoś sesje między urządzeniami za pomocą wbudowanego narzędzia do importu i eksportu, dzięki czemu pamięć przeglądarki nigdy nie będzie blokadą.
Dlaczego warto uruchomić Hollama na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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