Wdróż KeeWeb jednym kliknięciem.
Open-source’owy, internetowy menedżer haseł w pełni kompatybilny z bazami danych KeePass.
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Co możesz zbudować z KeeWeb
KeeWeb to darmowy menedżer haseł typu open-source, który działa w całości w przeglądarce i jest w pełni kompatybilny z formatem KeePass (.kdbx). Pozwala Ci otwierać i zarządzać Twoimi istniejącymi sejfami KeePass bezpośrednio z przeglądarki bez żadnych wtyczek ani natywnego klienta — Twój sejf pozostaje pod Twoją kontrolą na Twojej własnej przestrzeni dyskowej.
Samodzielne hostowanie KeeWeb na Twoim VPS oznacza, że możesz uzyskać dostęp do Twoich haseł z dowolnego urządzenia z przeglądarką, zachowując jednocześnie prywatność samej aplikacji i jej niezależność od zewnętrznych usług chmurowych. Pliki sejfów nigdy nie są wysyłane na żaden serwer; są otwierane i deszyfrowane po stronie klienta w Twojej przeglądarce.
Główne cechy KeeWeb
Kompatybilność z KeePass
Otwieraj i edytuj dowolny plik .kdbx utworzony przez KeePass, KeePassXC lub inną aplikację kompatybilną z KeePass, bez konwersji.
Bezpieczeństwo po stronie klienta
Całe odszyfrowywanie skarbca odbywa się w Twojej przeglądarce — Twoje hasło główne i zawartość skarbca nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia ani nie dotykają serwera.
Wiele zapleczy pamięci masowej
Załaduj sejfy z plików lokalnych, Dropbox, Google Drive, OneDrive lub dowolnej zdalnej pamięci masowej kompatybilnej z WebDAV.
Podłącz wsparcie
Rozszerz KeeWeb o wtyczki społeczności do motywów, niestandardowych pól, generowania OTP i dodatkowych integracji.
Dostęp wieloplatformowy
Uzyskaj dostęp do Twoich haseł z dowolnego urządzenia z nowoczesną przeglądarką — nie jest wymagana natywna instalacja na komputerach stacjonarnych ani urządzeniach mobilnych.
Dlaczego warto uruchomić KeeWeb na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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