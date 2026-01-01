KeeWeb to darmowy menedżer haseł typu open-source, który działa w całości w przeglądarce i jest w pełni kompatybilny z formatem KeePass (.kdbx). Pozwala Ci otwierać i zarządzać Twoimi istniejącymi sejfami KeePass bezpośrednio z przeglądarki bez żadnych wtyczek ani natywnego klienta — Twój sejf pozostaje pod Twoją kontrolą na Twojej własnej przestrzeni dyskowej.

Samodzielne hostowanie KeeWeb na Twoim VPS oznacza, że możesz uzyskać dostęp do Twoich haseł z dowolnego urządzenia z przeglądarką, zachowując jednocześnie prywatność samej aplikacji i jej niezależność od zewnętrznych usług chmurowych. Pliki sejfów nigdy nie są wysyłane na żaden serwer; są otwierane i deszyfrowane po stronie klienta w Twojej przeglądarce.