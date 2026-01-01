Wdróż Emby jednym kliknięciem.
Osobisty serwer multimedialny, który organizuje i przesyła strumieniowo Twoje filmy, muzykę i zdjęcia na dowolne urządzenie z dowolnego miejsca.
Wybierz plan VPS dla Emby
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Emby
Emby to kompleksowy osobisty serwer multimediów, który gromadzi Twoją całą kolekcję multimediów — filmy, seriale, muzykę i zdjęcia — na jednej ujednoliconej platformie. Automatycznie konwertuje i przesyła strumieniowo treści na dowolne urządzenie, z transkodowaniem w czasie rzeczywistym, zapewniającym płynne odtwarzanie niezależnie od możliwości klienta czy warunków sieciowych.
Hostowanie Emby na Twoim własnym VPS zapewnia Ci dostępność 24/7, prędkości wysyłania klasy korporacyjnej do zdalnego strumieniowania oraz dedykowane zasoby transkodowania dla wielu jednoczesnych widzów. Twoja biblioteka multimediów i metadane pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą, bez żadnych poziomów subskrypcji ograniczających odtwarzanie lub przechowywanie.
Główne cechy Emby
Automatyczne transkodowanie
Konwersja wideo i audio w czasie rzeczywistym zapewnia płynne odtwarzanie na dowolnym urządzeniu, niezależnie od oryginalnego formatu pliku lub możliwości klienta.
Telewizja na żywo i DVR
Oglądaj telewizję na żywo i planuj nagrania za pomocą wbudowanego DVR, zastępując tradycyjne subskrypcje telewizji kablowej samodzielnie zarządzanym rozwiązaniem.
Synchronizacja mobilna
Pobieraj multimedia na smartfony i tablety do oglądania offline, zachowując dostępność treści nawet bez połączenia z internetem.
Kontrola rodzicielska
Ustaw ograniczenia treści dla poszczególnych użytkowników i harmonogramy oglądania, aby stworzyć bezpieczne, odpowiednie do wieku środowiska medialne dla każdego członka rodziny.
Obsługa wielu bibliotek
Organizuj filmy, programy telewizyjne, muzykę i zdjęcia w oddzielne biblioteki z bogatymi metadanymi, grafikami i ocenami pobieranymi automatycznie.
Dlaczego warto uruchomić Emby na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.