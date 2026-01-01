Emby to kompleksowy osobisty serwer multimediów, który gromadzi Twoją całą kolekcję multimediów — filmy, seriale, muzykę i zdjęcia — na jednej ujednoliconej platformie. Automatycznie konwertuje i przesyła strumieniowo treści na dowolne urządzenie, z transkodowaniem w czasie rzeczywistym, zapewniającym płynne odtwarzanie niezależnie od możliwości klienta czy warunków sieciowych.

Hostowanie Emby na Twoim własnym VPS zapewnia Ci dostępność 24/7, prędkości wysyłania klasy korporacyjnej do zdalnego strumieniowania oraz dedykowane zasoby transkodowania dla wielu jednoczesnych widzów. Twoja biblioteka multimediów i metadane pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą, bez żadnych poziomów subskrypcji ograniczających odtwarzanie lub przechowywanie.