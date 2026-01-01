Excalidraw to elegancka wirtualna tablica, która przekształca tworzenie diagramów technicznych w kreatywne doświadczenie rysowane ręcznie. W przeciwieństwie do sztywnych, formalnych narzędzi do tworzenia diagramów, Excalidraw przyjmuje organiczną, szkicową estetykę burzy mózgów na tablicy, zapewniając jednocześnie cyfrową wygodę i współpracę w czasie rzeczywistym z kompleksowym szyfrowaniem dla bezpiecznych sesji zespołowych.

Samodzielne hostowanie Excalidraw na własnym VPS daje Twojemu zespołowi prywatne, zawsze dostępne narzędzie do tworzenia tablic, gdzie Twoje diagramy, szkice architektury i sesje burzy mózgów pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — bez obaw o prywatność danych, bez kosztów subskrypcji i bez zależności od usług zewnętrznych.