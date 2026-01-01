Wdróż Excalidraw jednym kliknięciem.
Wirtualna tablica open-source do tworzenia diagramów w stylu rysowanym ręcznie, makiet i wspólnych szkiców.
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Co możesz zbudować z Excalidraw
Excalidraw to elegancka wirtualna tablica, która przekształca tworzenie diagramów technicznych w kreatywne doświadczenie rysowane ręcznie. W przeciwieństwie do sztywnych, formalnych narzędzi do tworzenia diagramów, Excalidraw przyjmuje organiczną, szkicową estetykę burzy mózgów na tablicy, zapewniając jednocześnie cyfrową wygodę i współpracę w czasie rzeczywistym z kompleksowym szyfrowaniem dla bezpiecznych sesji zespołowych.
Samodzielne hostowanie Excalidraw na własnym VPS daje Twojemu zespołowi prywatne, zawsze dostępne narzędzie do tworzenia tablic, gdzie Twoje diagramy, szkice architektury i sesje burzy mózgów pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — bez obaw o prywatność danych, bez kosztów subskrypcji i bez zależności od usług zewnętrznych.
Główne cechy Excalidraw
Estetyka ręcznie rysowana
Renderuje diagramy w organicznym, szkicowym stylu, który zmniejsza barierę tworzenia wizualizacji i sprawia, że złożone pomysły wydają się bardziej przystępne.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu użytkowników może szkicować na tym samym płótnie jednocześnie, a kompleksowe szyfrowanie zapewnia prywatność i bezpieczeństwo sesji.
Nieskończone Płótno
Nieograniczona przestrzeń do rysowania pozwala zespołom swobodnie rozszerzać diagramy bez konieczności restrukturyzacji — idealne do dużych diagramów architektury i sesji burzy mózgów.
Elastyczny Eksport
Eksportuj diagramy jako PNG, SVG lub linki do udostępniania, ułatwiając osadzanie grafik w dokumentacji, prezentacjach i narzędziach do projektowania.
PWA gotowe do pracy offline
Działa jako progresywna aplikacja internetowa z pamięcią lokalną, dzięki czemu diagramy pozostają dostępne nawet bez aktywnego połączenia z internetem.
Dlaczego warto uruchomić Excalidraw na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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