Mafl to otwartoźródłowy pulpit nawigacyjny stworzony dla osób, które uruchamiają wiele samodzielnie hostowanych usług i chcą mieć jeden szybki, wolny od rozpraszaczy punkt startowy. Cały układ jest opisany w pojedynczym pliku konfiguracyjnym YAML, dzięki czemu pulpit nawigacyjny jest odtwarzalny, kontrolowany wersjami i łatwy do tworzenia kopii zapasowych wraz z resztą Twojego stosu.

Samodzielne hostowanie Mafl na Twoim własnym VPS pozwala zachować każdą zakładkę, klucz API i integrację na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Wszystkie żądania stron trzecich dotyczące widżetów usług są przekazywane przez backend Mafl, dzięki czemu dane uwierzytelniające i metadane nigdy nie wyciekają do przeglądarki ani do zewnętrznych dostawców pulpitów nawigacyjnych.