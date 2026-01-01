Wdróż Mafl jednym kliknięciem.
Minimalistyczna, samodzielnie hostowana strona główna, która porządkuje każdą usługę, link i pulpit nawigacyjny, których używasz, za jedną zakładką.
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Co możesz zbudować z Mafl
Mafl to otwartoźródłowy pulpit nawigacyjny stworzony dla osób, które uruchamiają wiele samodzielnie hostowanych usług i chcą mieć jeden szybki, wolny od rozpraszaczy punkt startowy. Cały układ jest opisany w pojedynczym pliku konfiguracyjnym YAML, dzięki czemu pulpit nawigacyjny jest odtwarzalny, kontrolowany wersjami i łatwy do tworzenia kopii zapasowych wraz z resztą Twojego stosu.
Samodzielne hostowanie Mafl na Twoim własnym VPS pozwala zachować każdą zakładkę, klucz API i integrację na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Wszystkie żądania stron trzecich dotyczące widżetów usług są przekazywane przez backend Mafl, dzięki czemu dane uwierzytelniające i metadane nigdy nie wyciekają do przeglądarki ani do zewnętrznych dostawców pulpitów nawigacyjnych.
Główne cechy Mafl
Konfiguracja YAML
Zdefiniuj grupy, usługi, motywy i widżety w jednym pliku config.yml, który możesz kontrolować wersje i replikować w różnych środowiskach.
Widżety usług na żywo
Interaktywne karty wyświetlają dane w czasie rzeczywistym, takie jak pogoda, informacje o adresie IP oraz niestandardowe integracje, bez ujawniania kluczy API przeglądarce.
Niestandardowe motywy
Przełączaj się między dołączonymi motywami lub zaprojektuj własny, aby dopasować do Twojej marki i udostępnij społeczności.
Wielojęzyczny interfejs użytkownika
Dostarczany z angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, chińskim i innymi językami, automatycznie wykrywanymi z przeglądarki odwiedzającego.
Ikony Iconify i emoji
Wybierz spośród ponad 200 000 ikon wektorowych Iconify, dowolne emoji, zdalny adres URL lub lokalnie przechowywany obraz dla każdego kafelka usługi.
Instalowalna PWA
Dodaj Mafl do Twojego telefonu lub komputera jako progresywną aplikację internetową, aby uzyskać natychmiastowe środowisko uruchamiania przypominające aplikację.
Dlaczego warto uruchomić Mafl na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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