Wdróż Drizzle Gateway jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane studio zarządzania bazami danych zbudowane na ekosystemie Drizzle ORM z wizualnym budowaniem zapytań i obsługą wielu baz danych.
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Co możesz zbudować z Drizzle Gateway
Drizzle Gateway to ulepszona, samodzielnie hostowana wersja Drizzle Studio, która zapewnia programistom i administratorom baz danych kompleksowy interfejs internetowy do zarządzania ich bazami danych. Zbudowany na ekosystemie Drizzle ORM, oferuje zaawansowane tworzenie zapytań, wizualizację schematów w czasie rzeczywistym i zarządzanie migracjami w jednym narzędziu dostępnym z dowolnej przeglądarki.
Aplikacja obsługuje wiele jednoczesnych połączeń z bazami danych, czyniąc ją scentralizowanym centrum dla zespołów pracujących w środowiskach deweloperskich, testowych i produkcyjnych. Ochrona hasłem głównym zabezpiecza dostęp, natomiast trwałe przechowywanie danych utrzymuje wszystkie konfiguracje połączeń i zapisane zapytania w nienaruszonym stanie po ponownym uruchomieniu. Samodzielne hostowanie gwarantuje, że wrażliwe dane uwierzytelniające bazy danych nigdy nie opuszczą Twojej infrastruktury.
Główne cechy Drizzle Gateway
Wizualny kreator zapytań
Twórz i wykonuj zapytania do bazy danych za pomocą intuicyjnego interfejsu z bezpieczeństwem typów — bez konieczności używania surowego SQL-a do typowych operacji.
Wizualizacja schematu
Zobacz strukturę Twojej bazy danych i relacje na wizualnym diagramie w czasie rzeczywistym, który aktualizuje się wraz ze zmianami schematu.
Wielobazodanowe połączenia
Zarządzaj połączeniami z wieloma bazami danych jednocześnie, przełączając się między środowiskami bez opuszczania interfejsu.
Zarządzanie migracją
Generuj, podglądaj i stosuj migracje schematu bezpośrednio z interfejsu użytkownika, utrzymując ewolucję Twojej bazy danych uporządkowaną i podlegającą audytowi.
Ochrona hasłem głównym
Zabezpiecza dostęp do wszystkich połączeń z bazami danych za pomocą jednego hasła głównego, przechowując dane uwierzytelniające bezpiecznie na Twoim VPS.
Dlaczego warto uruchomić Drizzle Gateway na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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