Drizzle Gateway to ulepszona, samodzielnie hostowana wersja Drizzle Studio, która zapewnia programistom i administratorom baz danych kompleksowy interfejs internetowy do zarządzania ich bazami danych. Zbudowany na ekosystemie Drizzle ORM, oferuje zaawansowane tworzenie zapytań, wizualizację schematów w czasie rzeczywistym i zarządzanie migracjami w jednym narzędziu dostępnym z dowolnej przeglądarki.

Aplikacja obsługuje wiele jednoczesnych połączeń z bazami danych, czyniąc ją scentralizowanym centrum dla zespołów pracujących w środowiskach deweloperskich, testowych i produkcyjnych. Ochrona hasłem głównym zabezpiecza dostęp, natomiast trwałe przechowywanie danych utrzymuje wszystkie konfiguracje połączeń i zapisane zapytania w nienaruszonym stanie po ponownym uruchomieniu. Samodzielne hostowanie gwarantuje, że wrażliwe dane uwierzytelniające bazy danych nigdy nie opuszczą Twojej infrastruktury.