Wdróż HortusFox jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany system zarządzania roślinami do katalogowania, planowania rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych i prywatnego organizowania Twojego ogrodu.
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Co możesz zbudować z HortusFox
HortusFox to dedykowana aplikacja webowa dla miłośników roślin, którzy chcą zarządzać roślinami domowymi i ogrodami w sposób uporządkowany i z zachowaniem prywatności. Umożliwia katalogowanie roślin ze zdjęciami, nazwami gatunków i niestandardowymi atrybutami, organizowanie ich według lokalizacji oraz ustawianie cyklicznych przypomnień o pielęgnacji: podlewaniu, nawożeniu i przesadzaniu. Integracja danych pogodowych pomaga ogrodnikom uprawiającym rośliny na zewnątrz dostosować harmonogramy pielęgnacji do warunków środowiskowych, a wbudowane rozpoznawanie roślin pomaga w identyfikacji nieznanych gatunków.
Samodzielne hostowanie HortusFox na Twoim VPS zapewnia, że lata zapisów wzrostu, historii pielęgnacji i zdjęć roślin pozostają pod Twoją pełną kontrolą — żadna zewnętrzna usługa chmurowa nie może przerwać dostępu do danych Twojej kolekcji ani monetyzować Twoich nawyków ogrodniczych.
Główne cechy HortusFox
Przypomnienia o pielęgnacji
Ustaw cykliczne zadania do podlewania, nawożenia i przesadzania, aby żadna roślina nie została pominięta w napiętym harmonogramie pielęgnacji.
Organizacja oparta na lokalizacji
Przypisz rośliny do konkretnych pomieszczeń lub przestrzeni zewnętrznych, aby szybko filtrować swoją kolekcję i niezależnie zarządzać każdym obszarem.
Integracja pogody
Połącz lokalne dane pogodowe, aby automatycznie dostosować pielęgnację roślin zewnętrznych do warunków opadów i temperatury.
Rozpoznawanie roślin
Identyfikuj nieznane gatunki ze zdjęć bezpośrednio w aplikacji, dodając potwierdzone dane gatunkowe do Twojego katalogu bez opuszczania HortusFox.
Zarządzanie magazynem
Śledź doniczki, nawozy, narzędzia i zapasy razem z Twoimi roślinami, aby zasoby ogrodnicze były zawsze uwzględnione.
Wspólny czat
Wbudowany czat grupowy pozwala gospodarstwom domowym i zespołom koordynować obowiązki związane z pielęgnacją roślin bez oddzielnych aplikacji do przesyłania wiadomości.
Dlaczego warto uruchomić HortusFox na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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