HortusFox to dedykowana aplikacja webowa dla miłośników roślin, którzy chcą zarządzać roślinami domowymi i ogrodami w sposób uporządkowany i z zachowaniem prywatności. Umożliwia katalogowanie roślin ze zdjęciami, nazwami gatunków i niestandardowymi atrybutami, organizowanie ich według lokalizacji oraz ustawianie cyklicznych przypomnień o pielęgnacji: podlewaniu, nawożeniu i przesadzaniu. Integracja danych pogodowych pomaga ogrodnikom uprawiającym rośliny na zewnątrz dostosować harmonogramy pielęgnacji do warunków środowiskowych, a wbudowane rozpoznawanie roślin pomaga w identyfikacji nieznanych gatunków.

Samodzielne hostowanie HortusFox na Twoim VPS zapewnia, że lata zapisów wzrostu, historii pielęgnacji i zdjęć roślin pozostają pod Twoją pełną kontrolą — żadna zewnętrzna usługa chmurowa nie może przerwać dostępu do danych Twojej kolekcji ani monetyzować Twoich nawyków ogrodniczych.