Papra to platforma do zarządzania dokumentami i archiwizacji o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowana do długoterminowego przechowywania i łatwego wyszukiwania dokumentów osobistych i organizacyjnych — paragonów, gwarancji, umów i wszystkiego, co musisz zachować. W przeciwieństwie do rozbudowanych rozwiązań DMS, Papra skupia się na prostocie: przesyłaj dokumenty, taguj je, wyszukuj i znajduj je ponownie lata później.

Samodzielne hostowanie Papry na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad dokumentami, bez dostępu osób trzecich, bez opłat za dokument i bez limitów przechowywania poza własnym dyskiem. Wbudowana baza danych SQLite oznacza brak zależności infrastrukturalnych — tylko jeden kontener i wolumin.