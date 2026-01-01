Wdróż Papra jednym kliknięciem.
Minimalistyczna platforma open source do zarządzania dokumentami, służąca do archiwizowania i odzyskiwania Twoich ważnych plików.
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Co możesz zbudować z Papra
Papra to platforma do zarządzania dokumentami i archiwizacji o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowana do długoterminowego przechowywania i łatwego wyszukiwania dokumentów osobistych i organizacyjnych — paragonów, gwarancji, umów i wszystkiego, co musisz zachować. W przeciwieństwie do rozbudowanych rozwiązań DMS, Papra skupia się na prostocie: przesyłaj dokumenty, taguj je, wyszukuj i znajduj je ponownie lata później.
Samodzielne hostowanie Papry na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad dokumentami, bez dostępu osób trzecich, bez opłat za dokument i bez limitów przechowywania poza własnym dyskiem. Wbudowana baza danych SQLite oznacza brak zależności infrastrukturalnych — tylko jeden kontener i wolumin.
Główne cechy Papra
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukuj błyskawicznie w treści dokumentów, tagach i metadanych — w tym tekst wyodrębniony ze zeskanowanych obrazów za pomocą OCR.
Zautomatyzowane reguły tagowania
Zdefiniuj reguły do automatycznego tagowania przychodzących dokumentów na podstawie wzorców nazw plików lub ich zawartości, utrzymując Twoje archiwum w porządku bez ręcznego wysiłku.
Przyjmowanie wiadomości e-mail
Wysyłaj dokumenty bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej Papra za pośrednictwem poczty e-mail, ułatwiając archiwizowanie paragonów i faktur w miarę ich napływania.
Organizacje i udostępnianie
Twórz wiele organizacji i zapraszaj współpracowników, aby rodziny lub małe zespoły mogły wspólnie zarządzać dokumentami w oddzielnych przestrzeniach.
API i webhooks
Zintegruj Papra z innymi narzędziami za pomocą REST API, CLI, SDK i webhooks do zautomatyzowanych przepływów pracy z dokumentami.
Dlaczego warto uruchomić Papra na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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