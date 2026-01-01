Wdróż TubeSync jednym kliknięciem.
Automatycznie synchronizuj i pobieraj kanały i playlisty YouTube na Twój VPS jak PVR dla wideo online.
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Co możesz zbudować z TubeSync
TubeSync to samodzielnie hostowane narzędzie w stylu PVR dla YouTube, które monitoruje kanały i playlisty i automatycznie pobiera nowe filmy, gdy tylko zostaną opublikowane. Działa jak nagrywarka DVR dla treści online, utrzymując Twoją bibliotekę multimediów aktualną bez ręcznej interwencji.
Samodzielne hostowanie TubeSync na VPS oznacza, że pobieranie działa nieprzerwanie w tle, gdy Twoje urządzenia są wyłączone. Integruje się z serwerami multimediów Plex i Jellyfin, automatycznie zarządza metadanymi i miniaturami oraz obsługuje filtrowanie słów kluczowych i limity jakości w celu oszczędzania miejsca na dysku.
Główne cechy TubeSync
Automatyczna synchronizacja kanału
Monitoruj kanały i playlisty YouTube i automatycznie pobieraj nowe filmy, jak tylko zostaną opublikowane.
Integracja Plex i Jellyfin
Pobrane filmy są uporządkowane z odpowiednimi metadanymi i miniaturami dla płynnego importu do bibliotek Plex lub Jellyfin.
Kontrola jakości
Ustaw maksymalne limity rozdzielczości i preferencje formatu, aby zrównoważyć jakość wideo z dostępną przestrzenią dyskową.
Filtrowanie słów kluczowych
Filtruj filmy do pobrania na podstawie słów kluczowych w tytule, wykluczając treści, które nie odpowiadają Twoim zainteresowaniom.
Dlaczego warto uruchomić TubeSync na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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