TubeSync to samodzielnie hostowane narzędzie w stylu PVR dla YouTube, które monitoruje kanały i playlisty i automatycznie pobiera nowe filmy, gdy tylko zostaną opublikowane. Działa jak nagrywarka DVR dla treści online, utrzymując Twoją bibliotekę multimediów aktualną bez ręcznej interwencji.

Samodzielne hostowanie TubeSync na VPS oznacza, że pobieranie działa nieprzerwanie w tle, gdy Twoje urządzenia są wyłączone. Integruje się z serwerami multimediów Plex i Jellyfin, automatycznie zarządza metadanymi i miniaturami oraz obsługuje filtrowanie słów kluczowych i limity jakości w celu oszczędzania miejsca na dysku.