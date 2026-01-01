Wdróż Maloja jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana baza danych scrobble'i muzycznych, która zamienia Twoją historię słuchania w osobiste wykresy, statystyki i profile w stylu Last.fm.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Maloja
Maloja to samodzielnie hostowany scrobbler muzyczny o otwartym kodzie źródłowym — pomyśl o osobistym Last.fm — który nagrywa każdy odtwarzany utwór i przekształca historię w wykresy, rankingi najlepszych artystów, wykresy pulsacji czasu oraz roczne podsumowania. Akceptuje scrobble z klientów, które już obsługują API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblery oraz bezpośrednie integracje API z odtwarzaczy takich jak Plex, Jellyfin i Navidrome.
Samodzielne hostowanie Maloji na własnym VPS zachowuje prywatny, stały zapis Twoich danych słuchania, zamiast pozostawiać je na platformie zewnętrznej, która może zostać zamknięta, zmienić ceny lub sposób udostępniania danych. W połączeniu z wzbogacaniem metadanych z Last.fm, Spotify, MusicBrainz i TheAudioDB, otrzymujesz bogaty, osobisty pulpit muzyczny, który przetrwa zmiany dostawców.
Główne cechy Maloja
Osobiste listy słuchania
Przeglądaj najlepszych artystów, albumy i utwory w konfigurowalnych zakresach czasowych z rankingami, liniami trendów i porównaniami okresowymi.
API kompatybilne z Last.fm
Akceptuj scrobble z dowolnego klienta, który obsługuje API Last.fm — telefony, odtwarzacze desktopowe, skrypty — bez pisania niestandardowych adapterów.
Integracje odtwarzacza
Otrzymuj scrobble bezpośrednio z Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblerów, mpdscribble i innych mostów zbudowanych przez społeczność.
Pulsacyjne wykresy czasowe
Wizualizuj, jak często słuchasz konkretnych artystów, albumów lub utworów na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat, aby dostrzec ponowne odkrycia i maratony słuchania.
Wzbogacanie metadanych
Pobieraj zdjęcia artystów i okładki albumów z Last.fm, Spotify, MusicBrainz i TheAudioDB, aby Twój pulpit nawigacyjny wyglądał dopracowanie od razu po uruchomieniu.
Scrobbling przez proxy Last.fm
Opcjonalnie przekazuj przychodzące scrobble do Last.fm, aby Twój istniejący profil publiczny był aktualizowany, podczas gdy Ty również budujesz prywatne archiwum.
Dlaczego warto uruchomić Maloja na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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