Maloja to samodzielnie hostowany scrobbler muzyczny o otwartym kodzie źródłowym — pomyśl o osobistym Last.fm — który nagrywa każdy odtwarzany utwór i przekształca historię w wykresy, rankingi najlepszych artystów, wykresy pulsacji czasu oraz roczne podsumowania. Akceptuje scrobble z klientów, które już obsługują API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblery oraz bezpośrednie integracje API z odtwarzaczy takich jak Plex, Jellyfin i Navidrome.

Samodzielne hostowanie Maloji na własnym VPS zachowuje prywatny, stały zapis Twoich danych słuchania, zamiast pozostawiać je na platformie zewnętrznej, która może zostać zamknięta, zmienić ceny lub sposób udostępniania danych. W połączeniu z wzbogacaniem metadanych z Last.fm, Spotify, MusicBrainz i TheAudioDB, otrzymujesz bogaty, osobisty pulpit muzyczny, który przetrwa zmiany dostawców.