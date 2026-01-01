Fider to otwartoźródłowa platforma opinii, która wypełnia lukę między zespołami produktowymi a ich użytkownikami. Jej publiczny portal do głosowania pozwala użytkownikom zgłaszać pomysły, głosować na istniejące prośby i angażować się w dyskusje — zapewniając, że najcenniejsze funkcje uzyskają priorytet w pierwszej kolejności. Zespoły mogą aktualizować statusy, komunikować decyzje dotyczące harmonogramu rozwoju i informować swoją społeczność przez cały cykl rozwoju.

Samodzielne hostowanie Fidera na Twoim VPS-ie utrzymuje wszystkie opinie i dane użytkowników pod Twoją kontrolą, eliminuje opłaty za użytkownika z hostowanych alternatyw i pozwala dostosować branding oraz uwierzytelnianie do tożsamości Twojego produktu.