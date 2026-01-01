Wdróż Fider jednym kliknięciem.
Platforma opinii klientów typu open-source do zbierania próśb o nowe funkcje, przeprowadzania głosowań społeczności i przejrzystego zarządzania planami rozwoju produktu.
Wybierz plan VPS dla Fider
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Fider
Fider to otwartoźródłowa platforma opinii, która wypełnia lukę między zespołami produktowymi a ich użytkownikami. Jej publiczny portal do głosowania pozwala użytkownikom zgłaszać pomysły, głosować na istniejące prośby i angażować się w dyskusje — zapewniając, że najcenniejsze funkcje uzyskają priorytet w pierwszej kolejności. Zespoły mogą aktualizować statusy, komunikować decyzje dotyczące harmonogramu rozwoju i informować swoją społeczność przez cały cykl rozwoju.
Samodzielne hostowanie Fidera na Twoim VPS-ie utrzymuje wszystkie opinie i dane użytkowników pod Twoją kontrolą, eliminuje opłaty za użytkownika z hostowanych alternatyw i pozwala dostosować branding oraz uwierzytelnianie do tożsamości Twojego produktu.
Główne cechy Fider
Głosowanie społeczności
Użytkownicy głosują na prośby o nowe funkcje, aby zespoły produktowe mogły obiektywnie priorytetyzować, co budować dalej, w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie, a nie najgłośniejsze głosy.
Śledzenie statusu
Przypisz statusy — zaplanowane, rozpoczęte, ukończone, odrzucone — aby informować społeczność o postępach każdej sugestii.
Elastyczne Uwierzytelnianie
Obsługuje opcje logowania za pomocą poczty e-mail, OAuth i SSO, dzięki czemu użytkownicy mogą angażować się bez zbędnych przeszkód, zwiększając wskaźniki zgłoszeń i głosowania.
Niestandardowy Branding
Konfigurowalne logo, kolory i obsługa niestandardowych domen pozwalają Ci zaprezentować portal opinii jako płynne rozszerzenie Twojego własnego produktu.
Powiadomienia e-mail
Automatyczne powiadomienia utrzymują zaangażowanie użytkowników, powiadamiając ich, gdy ich sugestie otrzymają głosy, komentarze lub aktualizacje statusu.
Dlaczego warto uruchomić Fider na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.