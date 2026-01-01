Wdróż Tianji jednym kliknięciem.
Kompleksowe centrum analiz typu open-source, które łączy analitykę stron internetowych, monitorowanie czasu dostępności i śledzenie statusu serwera w jednym panelu.
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Co możesz zbudować z Tianji
Tianji to kompleksowe centrum analityczne typu open-source, które łączy analitykę stron internetowych, monitorowanie czasu dostępności i śledzenie stanu serwerów w jednym interfejsie. Zamiast zarządzać oddzielnymi narzędziami dla każdego z tych obszarów, Tianji pozwala śledzić metryki odwiedzin, monitorować dostępność Twoich usług i raportować stan Twoich serwerów — wszystko z jednego pulpitu nawigacyjnego z ujednoliconym systemem powiadomień.
Zbudowany zarówno dla zespołów, jak i samodzielnych operatorów, Tianji obsługuje dostęp dla wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach i domyślnie ogranicza nowe rejestracje, tak aby dołączać mogli tylko zaproszeni użytkownicy. Zintegrowane OpenAPI zapewnia programowy dostęp do wszystkich danych. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje dane analityczne i monitorujące na Twojej własnej infrastrukturze, z dala od platform stron trzecich.
Główne cechy Tianji
Analityka witryny
Śledź wyświetlenia stron, unikalnych użytkowników, źródła poleceń i parametry UTM bez polegania na Google Analytics lub wysyłania danych do stron trzecich.
Monitorowanie czasu dostępności
Stale sprawdzaj, czy Twoje strony internetowe i interfejsy API są dostępne, i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy usługa przestanie działać.
Monitorowanie statusu serwera
Zainstaluj lekkiego reportera Tianji na dowolnym serwerze, aby przesyłać strumieniowo metryki procesora, pamięci, dysku i sieci do Twojego pulpitu nawigacyjnego.
Inteligentne powiadomienia
Kieruj alerty dotyczące przestojów i problemów z serwerem do Telegrama, Slacka, poczty e-mail, webhooków i innych kanałów z jednej konfiguracji.
Dostęp do OpenAPI
W pełni udokumentowane REST API umożliwia programowe odpytywanie danych analitycznych i monitorujących na potrzeby niestandardowych pulpitów nawigacyjnych lub integracji.
Dlaczego warto uruchomić Tianji na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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