Tianji to kompleksowe centrum analityczne typu open-source, które łączy analitykę stron internetowych, monitorowanie czasu dostępności i śledzenie stanu serwerów w jednym interfejsie. Zamiast zarządzać oddzielnymi narzędziami dla każdego z tych obszarów, Tianji pozwala śledzić metryki odwiedzin, monitorować dostępność Twoich usług i raportować stan Twoich serwerów — wszystko z jednego pulpitu nawigacyjnego z ujednoliconym systemem powiadomień.

Zbudowany zarówno dla zespołów, jak i samodzielnych operatorów, Tianji obsługuje dostęp dla wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach i domyślnie ogranicza nowe rejestracje, tak aby dołączać mogli tylko zaproszeni użytkownicy. Zintegrowane OpenAPI zapewnia programowy dostęp do wszystkich danych. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje dane analityczne i monitorujące na Twojej własnej infrastrukturze, z dala od platform stron trzecich.