Wdróż Vault jednym kliknięciem.
Standardowa w branży platforma do zarządzania sekretami, służąca do bezpiecznego przechowywania, uzyskiwania dostępu i rotacji wrażliwych poświadczeń i certyfikatów.
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Co możesz zbudować z Vault
HashiCorp Vault to platforma do zarządzania sekretami oparta na tożsamości, która centralizuje kontrolę nad wrażliwymi danymi — kluczami API, hasłami do baz danych, certyfikatami i tokenami — w całej Twojej infrastrukturze. Zamiast rozpraszać poświadczenia w plikach konfiguracyjnych i zmiennych środowiskowych, Vault zapewnia jedno zaufane źródło z pełnym dziennikiem audytu każdego zdarzenia dostępu.
Vault obsługuje dynamiczne sekrety generowane na żądanie i automatycznie unieważniane po użyciu, co znacznie zmniejsza ryzyko ujawnienia danych z powodu wycieku lub długotrwałych poświadczeń. Samodzielne hostowanie Vault na VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę sekretów całkowicie pod Twoją kontrolą — żaden dostawca usług w chmurze nie ma dostępu do Twoich kluczy, ścieżek audytu ani aplikacji, które chronią.
Główne cechy Vault
Dynamiczne tajemnice
Generuj krótkotrwałe poświadczenia dla baz danych i usług w chmurze na żądanie — automatycznie odwoływane po konfigurowalnym TTL, eliminując ryzyko związane z długotrwałymi, ujawnionymi sekretami.
Szyfrowanie jako usługa
Szyfruj i deszyfruj dane aplikacji przez API Vault bez bezpośredniego zarządzania kluczami kryptograficznymi, chroniąc wrażliwe dane bez zmian w Twojej warstwie przechowywania danych.
Kompletne rejestrowanie zdarzeń audytowych
Każde odczytanie, zapisanie i usunięcie sekretu jest rejestrowane z pełnymi danymi tożsamości i szczegółami znacznika czasu, zapewniając niezmienny ślad do audytów zgodności i dochodzeń w sprawie incydentów.
Wiele metod uwierzytelniania
Uwierzytelnij się za pomocą tokenów, AppRole, GitHub, AWS IAM lub kont usług Kubernetes, integrując Vault z Twoimi istniejącymi potokami tożsamości i wdrażania.
Dzierżawa sekretów i TTLs
Tajne dane są wydawane z wartościami czasu życia i mogą być odnawiane lub odwoływane programowo, dając Ci szczegółową kontrolę nad cyklem życia każdego poświadczenia zarządzanego przez Vault.
Dlaczego warto uruchomić Vault na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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