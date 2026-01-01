HashiCorp Vault to platforma do zarządzania sekretami oparta na tożsamości, która centralizuje kontrolę nad wrażliwymi danymi — kluczami API, hasłami do baz danych, certyfikatami i tokenami — w całej Twojej infrastrukturze. Zamiast rozpraszać poświadczenia w plikach konfiguracyjnych i zmiennych środowiskowych, Vault zapewnia jedno zaufane źródło z pełnym dziennikiem audytu każdego zdarzenia dostępu.

Vault obsługuje dynamiczne sekrety generowane na żądanie i automatycznie unieważniane po użyciu, co znacznie zmniejsza ryzyko ujawnienia danych z powodu wycieku lub długotrwałych poświadczeń. Samodzielne hostowanie Vault na VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę sekretów całkowicie pod Twoją kontrolą — żaden dostawca usług w chmurze nie ma dostępu do Twoich kluczy, ścieżek audytu ani aplikacji, które chronią.