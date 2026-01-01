Wdróż Woodpecker CI jednym kliknięciem.
Lekka platforma CI/CD o otwartym kodzie źródłowym z natywną integracją z GitHubem do automatycznego testowania, budowania i wdrażania.
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Co możesz zbudować z Woodpecker CI
Woodpecker CI to lekki, społecznościowy fork Drone CI, który zapewnia prostą platformę ciągłej integracji i dostarczania. Potoki są definiowane jako proste pliki YAML w Twoich repozytoriach, a Woodpecker uruchamia je automatycznie w przypadku zdarzeń push, pull request lub tagów, za pośrednictwem integracji GitHub OAuth.
Samodzielne hostowanie Woodpecker CI na VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą kompilacji, bez rozliczania minutowego ani limitów miejsc. Uwaga: przed wdrożeniem utwórz aplikację GitHub OAuth z adresem URL wywołania zwrotnego ustawionym na adres URL Twojej instancji Woodpecker, a następnie podaj Client ID i Secret podczas procesu konfiguracji.
Główne cechy Woodpecker CI
Definicje potoków YAML
Zdefiniuj potoki kompilacji, testowania i wdrażania jako pliki .woodpecker.yaml zatwierdzone wraz z kodem Twojej aplikacji.
Integracja GitHub
Automatycznie uruchamiaj potoki przy zdarzeniach push, pull request i tag za pośrednictwem GitHub OAuth, bez dodatkowych webhooków.
Kompilacje natywne dla Dockera
Każdy krok potoku działa w kontenerze Docker, zapewniając czyste, izolowane i powtarzalne środowiska kompilacji.
Równoległe kroki
Wykonuj niezależne kroki potoku równolegle, aby skrócić całkowity czas kompilacji w projektach wieloskładnikowych.
Zarządzanie sekretami
Przechowuj klucze API i poświadczenia jako zaszyfrowane sekrety potoku dostępne dla kroków, bez ujawniania ich w plikach YAML.
Dlaczego warto uruchomić Woodpecker CI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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