Woodpecker CI to lekki, społecznościowy fork Drone CI, który zapewnia prostą platformę ciągłej integracji i dostarczania. Potoki są definiowane jako proste pliki YAML w Twoich repozytoriach, a Woodpecker uruchamia je automatycznie w przypadku zdarzeń push, pull request lub tagów, za pośrednictwem integracji GitHub OAuth.

Samodzielne hostowanie Woodpecker CI na VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą kompilacji, bez rozliczania minutowego ani limitów miejsc. Uwaga: przed wdrożeniem utwórz aplikację GitHub OAuth z adresem URL wywołania zwrotnego ustawionym na adres URL Twojej instancji Woodpecker, a następnie podaj Client ID i Secret podczas procesu konfiguracji.