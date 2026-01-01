OpenHands to platforma open source do uruchamiania agentów AI, którzy autonomicznie wykonują zadania inżynierii oprogramowania. Wspierana przez środowisko wykonawcze w piaskownicy, odczytuje i zapisuje pliki, uruchamia polecenia terminala, wykonuje zestawy testów, instaluje pakiety i przegląda sieć — wszystko to bez interwencji człowieka między krokami. Każda sesja działa w izolowanym kontenerze, dzięki czemu agent może bezpiecznie wykonywać dowolne operacje bez wpływu na Twój host VPS.

Platforma obsługuje każdego głównego dostawcę LLM za pośrednictwem LiteLLM, umożliwiając konfigurację OpenAI, Anthropic, Google, Ollama lub dowolnego punktu końcowego zgodnego z OpenAI jako zaplecza rozumowania. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoją bazę kodu i historię zadań na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za zadanie poza tymi, które pobiera Twój dostawca LLM.