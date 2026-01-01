Wdróż OpenHands jednym kliknięciem.
Autonomiczny inżynier oprogramowania AI typu open source, który czyta, pisze i uruchamia kod, aby kompleksowo wykonywać zadania deweloperskie.
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Co możesz zbudować z OpenHands
OpenHands to platforma open source do uruchamiania agentów AI, którzy autonomicznie wykonują zadania inżynierii oprogramowania. Wspierana przez środowisko wykonawcze w piaskownicy, odczytuje i zapisuje pliki, uruchamia polecenia terminala, wykonuje zestawy testów, instaluje pakiety i przegląda sieć — wszystko to bez interwencji człowieka między krokami. Każda sesja działa w izolowanym kontenerze, dzięki czemu agent może bezpiecznie wykonywać dowolne operacje bez wpływu na Twój host VPS.
Platforma obsługuje każdego głównego dostawcę LLM za pośrednictwem LiteLLM, umożliwiając konfigurację OpenAI, Anthropic, Google, Ollama lub dowolnego punktu końcowego zgodnego z OpenAI jako zaplecza rozumowania. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoją bazę kodu i historię zadań na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za zadanie poza tymi, które pobiera Twój dostawca LLM.
Główne cechy OpenHands
Autonomiczne wykonywanie kodu
Odczytuje pliki, pisze kod, wykonuje polecenia i iteracyjnie testuje wyniki — wszystko w izolowanej piaskownicy kontenerowej na sesję.
Obsługa LLM wielu dostawców
Użyj własnego klucza API dla OpenAI, Anthropic, Google lub dowolnego punktu końcowego kompatybilnego z OpenAI za pośrednictwem wbudowanej integracji LiteLLM.
Przeglądanie stron internetowych i wyszukiwanie
Przeglądaj dokumentację, przeszukuj sieć i pobieraj dane w czasie rzeczywistym w ramach wieloetapowych zadań badawczych i wdrożeniowych.
Integracja GitHub
Uwierzytelnij się za pomocą GitHub, aby umożliwić agentowi autonomiczne odczytywanie repozytoriów, tworzenie gałęzi, zatwierdzanie zmian i otwieranie żądań ściągnięcia.
Dostęp do plików obszaru roboczego
Zamontuj Twój katalog projektu, aby agent odczytywał i modyfikował Twoje rzeczywiste pliki źródłowe podczas każdej sesji kodowania.
Trwałość sesji
Historia rozmów i pamięć agenta utrzymują się między sesjami, dzięki czemu długotrwała praca może zostać wznowiona dokładnie w miejscu, w którym została przerwana.
Dlaczego warto uruchomić OpenHands na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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