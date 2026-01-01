Wdróż Mailtrain z instalacją jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma newsletterowa do tworzenia, planowania i wysyłania masowych kampanii e-mailowych do list subskrybentów.
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Co możesz zbudować z Mailtrain
Mailtrain to open-source'owa, samodzielnie hostowana aplikacja do biuletynów, zbudowana na Node.js, z obsługą kampanii e-mailowych na dużą skalę. Zapewnia pełne zarządzanie listami subskrybentów, segmentację, szablony e-mailowe oparte na MJML, testy A/B, automatyzację kampanii i szczegółowe analizy — wszystko działa na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.
W przeciwieństwie do platform e-mailowych SaaS, które pobierają opłaty za subskrybenta lub za wysyłkę, Mailtrain zapewnia Ci nieograniczoną pojemność wysyłkową za pośrednictwem Twojego własnego dostawcy SMTP. Twoje dane subskrybentów, historia kampanii i analizy zaangażowania pozostają na Twoim własnym VPS, bez opłat za e-mail i bez blokady dostawcy. To wdrożenie obejmuje MariaDB, Redis i MongoDB, zapewniając kompletne działanie od razu po wyjęciu z pudełka.
Główne cechy Mailtrain
Zarządzanie listą subskrybentów
Twórz i zarządzaj wieloma listami subskrybentów z niestandardowymi polami, segmentacją i automatycznym czyszczeniem listy, aby utrzymać porządek wśród Twoich odbiorców.
Automatyzacja kampanii
Twórz wyzwalane sekwencje e-maili i kampanie oparte na RSS, które wysyłają się automatycznie na podstawie działań subskrybentów lub zaplanowanych interwałów.
Szablony e-mail MJML
Projektuj responsywne szablony e-mail, używając frameworka MJML bezpośrednio w przeglądarce, z wbudowanym edytorem wizualnym dla perfekcyjnych układów.
Testy A/B
Przeprowadzaj testy A/B dla tematów wiadomości i treści, aby zoptymalizować współczynniki otwarć i kliknięć przed wysłaniem do całej listy odbiorców.
Raporty kampanii
Śledź otwarcia, kliknięcia, rezygnacje z subskrypcji i odrzucone wiadomości dla każdej kampanii dzięki szczegółowym raportom, aby mierzyć i poprawiać wydajność e-maili z biegiem czasu.
Dostęp dla wielu użytkowników
Przyznaj członkom zespołu dostęp oparty na rolach ze szczegółowymi uprawnieniami i hierarchicznymi przestrzeniami nazw do zarządzania kampaniami w różnych działach lub dla klientów.
Dlaczego warto uruchomić Mailtrain na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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