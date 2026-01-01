Do 69% zniżki na Mailtrain

Wdróż Mailtrain z instalacją jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana platforma newsletterowa do tworzenia, planowania i wysyłania masowych kampanii e-mailowych do list subskrybentów.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Mailtrain z instalacją jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Mailtrain

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Mailtrain

Mailtrain to open-source'owa, samodzielnie hostowana aplikacja do biuletynów, zbudowana na Node.js, z obsługą kampanii e-mailowych na dużą skalę. Zapewnia pełne zarządzanie listami subskrybentów, segmentację, szablony e-mailowe oparte na MJML, testy A/B, automatyzację kampanii i szczegółowe analizy — wszystko działa na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.

W przeciwieństwie do platform e-mailowych SaaS, które pobierają opłaty za subskrybenta lub za wysyłkę, Mailtrain zapewnia Ci nieograniczoną pojemność wysyłkową za pośrednictwem Twojego własnego dostawcy SMTP. Twoje dane subskrybentów, historia kampanii i analizy zaangażowania pozostają na Twoim własnym VPS, bez opłat za e-mail i bez blokady dostawcy. To wdrożenie obejmuje MariaDB, Redis i MongoDB, zapewniając kompletne działanie od razu po wyjęciu z pudełka.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Mailtrain

Zarządzanie listą subskrybentów

Twórz i zarządzaj wieloma listami subskrybentów z niestandardowymi polami, segmentacją i automatycznym czyszczeniem listy, aby utrzymać porządek wśród Twoich odbiorców.

Automatyzacja kampanii

Twórz wyzwalane sekwencje e-maili i kampanie oparte na RSS, które wysyłają się automatycznie na podstawie działań subskrybentów lub zaplanowanych interwałów.

Szablony e-mail MJML

Projektuj responsywne szablony e-mail, używając frameworka MJML bezpośrednio w przeglądarce, z wbudowanym edytorem wizualnym dla perfekcyjnych układów.

Testy A/B

Przeprowadzaj testy A/B dla tematów wiadomości i treści, aby zoptymalizować współczynniki otwarć i kliknięć przed wysłaniem do całej listy odbiorców.

Raporty kampanii

Śledź otwarcia, kliknięcia, rezygnacje z subskrypcji i odrzucone wiadomości dla każdej kampanii dzięki szczegółowym raportom, aby mierzyć i poprawiać wydajność e-maili z biegiem czasu.

Dostęp dla wielu użytkowników

Przyznaj członkom zespołu dostęp oparty na rolach ze szczegółowymi uprawnieniami i hierarchicznymi przestrzeniami nazw do zarządzania kampaniami w różnych działach lub dla klientów.

Dlaczego warto uruchomić Mailtrain na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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