Mailtrain to open-source'owa, samodzielnie hostowana aplikacja do biuletynów, zbudowana na Node.js, z obsługą kampanii e-mailowych na dużą skalę. Zapewnia pełne zarządzanie listami subskrybentów, segmentację, szablony e-mailowe oparte na MJML, testy A/B, automatyzację kampanii i szczegółowe analizy — wszystko działa na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.

W przeciwieństwie do platform e-mailowych SaaS, które pobierają opłaty za subskrybenta lub za wysyłkę, Mailtrain zapewnia Ci nieograniczoną pojemność wysyłkową za pośrednictwem Twojego własnego dostawcy SMTP. Twoje dane subskrybentów, historia kampanii i analizy zaangażowania pozostają na Twoim własnym VPS, bez opłat za e-mail i bez blokady dostawcy. To wdrożenie obejmuje MariaDB, Redis i MongoDB, zapewniając kompletne działanie od razu po wyjęciu z pudełka.