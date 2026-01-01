GitLab Community Edition to kompleksowa platforma DevOps, która łączy hosting repozytoriów Git, automatyzację CI/CD, śledzenie problemów, przegląd kodu i rejestr kontenerów w jednej, samodzielnie hostowanej aplikacji. Eliminuje to potrzebę integrowania wielu oddzielnych narzędzi i zapewnia zespołom kompletną platformę cyklu życia oprogramowania pod pełną kontrolą organizacji.

Samodzielne hostowanie GitLab eliminuje opłaty za użytkownika i utrzymuje kod źródłowy, sekrety CI/CD oraz wyniki skanowania bezpieczeństwa na infrastrukturze, którą Ty posiadasz. Uwaga: początkowe uruchomienie trwa 3-10 minut, ponieważ wszystkie wewnętrzne usługi się inicjalizują — błędy 502 w tym czasie są normalne. Dla wdrożeń dla małych zespołów zalecane są minimum 2 rdzenie CPU i 4 GB pamięci RAM.