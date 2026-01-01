Wdróż GitLab jednym kliknięciem.
Kompletna platforma DevOps typu open-source łącząca hosting Git, potoki CI/CD i zarządzanie projektami w jednej aplikacji.
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Co możesz zbudować z GitLab
GitLab Community Edition to kompleksowa platforma DevOps, która łączy hosting repozytoriów Git, automatyzację CI/CD, śledzenie problemów, przegląd kodu i rejestr kontenerów w jednej, samodzielnie hostowanej aplikacji. Eliminuje to potrzebę integrowania wielu oddzielnych narzędzi i zapewnia zespołom kompletną platformę cyklu życia oprogramowania pod pełną kontrolą organizacji.
Samodzielne hostowanie GitLab eliminuje opłaty za użytkownika i utrzymuje kod źródłowy, sekrety CI/CD oraz wyniki skanowania bezpieczeństwa na infrastrukturze, którą Ty posiadasz. Uwaga: początkowe uruchomienie trwa 3-10 minut, ponieważ wszystkie wewnętrzne usługi się inicjalizują — błędy 502 w tym czasie są normalne. Dla wdrożeń dla małych zespołów zalecane są minimum 2 rdzenie CPU i 4 GB pamięci RAM.
Główne cechy GitLab
Wbudowane potoki CI/CD
Zintegrowane narzędzia do uruchamiania potoków automatyzują testowanie, tworzenie obrazów Docker i wdrożenia bez polegania na Jenkinsie lub zewnętrznych usługach CI.
Rejestr kontenerów
Przechowuj i zarządzaj obrazami Docker bezpośrednio obok Twojego kodu we wbudowanym, prywatnym rejestrze kontenerów.
Przepływy pracy żądań scalenia
Przegląd kodu z komentarzami w tekście, zasadami zatwierdzania i szablonami żądań scalenia zapewnia bramki jakości dla każdej zmiany.
Skanowanie bezpieczeństwa
Wbudowane SAST, skanowanie zależności i wykrywanie sekretów identyfikują luki w zabezpieczeniach, zanim kod trafi do produkcji.
Śledzenie i planowanie problemów
Tablice, kamienie milowe, etykiety i plany działania pozwalają zespołom planować i śledzić pracę na tej samej platformie, gdzie znajduje się kod.
Dlaczego warto uruchomić GitLab na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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