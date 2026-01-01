Prowlarr to centrum indeksatorów dla ekosystemu automatyzacji mediów arr. Zamiast konfigurować każdy tracker i dostawcę Usenet oddzielnie w Sonarr, Radarr, Lidarr i Readarr, dodajesz je raz w Prowlarr, a on automatycznie synchronizuje konfigurację z każdą podłączoną aplikacją. Dzięki obsłudze ponad 500 indeksatorów, wbudowanemu monitorowaniu stanu i integracji z Flaresolverr dla witryn chronionych przez Cloudflare, Prowlarr eliminuje powtarzalne czynności konserwacyjne, które wiążą się z wieloaplikacyjnym stosem mediów.

Uruchomienie Prowlarr na VPS zapewnia całodobowe sprawdzanie stanu indeksatorów i natychmiastową synchronizację we wszystkich Twoich aplikacjach multimedialnych, z prędkościami sieciowymi klasy korporacyjnej dla szybkich wyników wyszukiwania i trwałym przechowywaniem chroniącym Twoje prywatne dane uwierzytelniające trackera oraz niestandardowe definicje indeksatorów.