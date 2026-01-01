Wdróż Prowlarr jednym kliknięciem.
Scentralizowany menedżer indeksatorów dla stosu arr — skonfiguruj ponad 500 indeksatorów Torrent i Usenet raz i automatycznie je synchronizuj ze wszystkimi Twoimi aplikacjami multimedialnymi.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Prowlarr
Prowlarr to centrum indeksatorów dla ekosystemu automatyzacji mediów arr. Zamiast konfigurować każdy tracker i dostawcę Usenet oddzielnie w Sonarr, Radarr, Lidarr i Readarr, dodajesz je raz w Prowlarr, a on automatycznie synchronizuje konfigurację z każdą podłączoną aplikacją. Dzięki obsłudze ponad 500 indeksatorów, wbudowanemu monitorowaniu stanu i integracji z Flaresolverr dla witryn chronionych przez Cloudflare, Prowlarr eliminuje powtarzalne czynności konserwacyjne, które wiążą się z wieloaplikacyjnym stosem mediów.
Uruchomienie Prowlarr na VPS zapewnia całodobowe sprawdzanie stanu indeksatorów i natychmiastową synchronizację we wszystkich Twoich aplikacjach multimedialnych, z prędkościami sieciowymi klasy korporacyjnej dla szybkich wyników wyszukiwania i trwałym przechowywaniem chroniącym Twoje prywatne dane uwierzytelniające trackera oraz niestandardowe definicje indeksatorów.
Główne cechy Prowlarr
Centralne zarządzanie indeksatorem
Dodaj dowolny tracker Torrent lub indeksator Usenet raz w Prowlarr, a on automatycznie przekaże konfigurację do każdej podłączonej aplikacji arr — bez konieczności duplikowania ustawień.
500+ Indeksatorów Obsługiwanych
Wstępnie skonfigurowane definicje obejmują setki publicznych i prywatnych trackerów oraz dostawców Usenet, z obsługą Cardigann YAML do dodawania niestandardowych źródeł.
Monitorowanie zdrowia
Prowlarr nieustannie testuje indeksatory i oznacza awarie szczegółowymi raportami o stanie, dzięki czemu możesz wyłapać uszkodzone trackery, zanim cicho przestaną dostarczać wyniki.
Integracja Flaresolverr
Wbudowana obsługa Flaresolverr pozwala Prowlarr ominąć ochronę przed botami Cloudflare na indeksatorach, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne dla zautomatyzowanych narzędzi.
Szukaj i Statystyki
Uruchamiaj ręczne wyszukiwania jednocześnie we wszystkich indeksatorach i przeglądaj liczbę zapytań na indeksator, wskaźniki pobierania oraz historię wydajności z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Dlaczego warto uruchomić Prowlarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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