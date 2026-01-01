Deploy Cronicle in one click installation.
Multi-server task scheduler and job runner with a visual web interface for managing recurring automation.
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Co możesz zbudować z Cronicle
Cronicle is a powerful, multi-server task scheduler that brings the reliability of cron to a modern, visual management interface. It allows you to schedule scripts, commands, and programs on a recurring basis, with full visibility into execution history, real-time logs, and task dependencies. Unlike raw cron jobs, Cronicle provides a centralized interface for managing automation across your entire infrastructure.
The platform supports distributed execution across multiple servers, automatic load balancing, and retry mechanisms for failed jobs. Self-hosting Cronicle on your VPS ensures scheduled tasks run on dedicated resources with guaranteed execution timing, full root-level access for system integrations, and complete ownership of your automation configuration and logs.
Główne cechy Cronicle
Multi-Server Distribution
Distribute task execution across multiple servers with automatic load balancing and failover for reliable automation at scale.
Visual Job Management
Web-based interface with calendar and timeline views makes it easy to schedule, monitor, and manage all recurring tasks from one place.
Task Dependencies
Define complex workflows where tasks trigger other tasks in sequence, enabling multi-step automation pipelines with conditional execution.
Comprehensive Logging
Captures real-time output and full execution history for every job, making it easy to audit runs and diagnose failures.
Plugin System
Extend Cronicle with plugins to integrate external services, add custom executors, and support specialized automation scenarios.
Dlaczego warto uruchomić Cronicle na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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