Do 69% zniżki na Cronicle

Deploy Cronicle in one click installation.

Multi-server task scheduler and job runner with a visual web interface for managing recurring automation.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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Deploy Cronicle in one click installation.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Cronicle

Cronicle is a powerful, multi-server task scheduler that brings the reliability of cron to a modern, visual management interface. It allows you to schedule scripts, commands, and programs on a recurring basis, with full visibility into execution history, real-time logs, and task dependencies. Unlike raw cron jobs, Cronicle provides a centralized interface for managing automation across your entire infrastructure.

The platform supports distributed execution across multiple servers, automatic load balancing, and retry mechanisms for failed jobs. Self-hosting Cronicle on your VPS ensures scheduled tasks run on dedicated resources with guaranteed execution timing, full root-level access for system integrations, and complete ownership of your automation configuration and logs.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Cronicle

Multi-Server Distribution

Distribute task execution across multiple servers with automatic load balancing and failover for reliable automation at scale.

Visual Job Management

Web-based interface with calendar and timeline views makes it easy to schedule, monitor, and manage all recurring tasks from one place.

Task Dependencies

Define complex workflows where tasks trigger other tasks in sequence, enabling multi-step automation pipelines with conditional execution.

Comprehensive Logging

Captures real-time output and full execution history for every job, making it easy to audit runs and diagnose failures.

Plugin System

Extend Cronicle with plugins to integrate external services, add custom executors, and support specialized automation scenarios.

Dlaczego warto uruchomić Cronicle na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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