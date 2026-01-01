M3DB to rozproszona baza danych szeregów czasowych o otwartym kodzie źródłowym, pierwotnie stworzona w Uberze do pozyskiwania, przechowywania i odpytywania miliardów metryk na sekundę na tysiącach hostów. Łączy w sobie wbudowany koordynator oparty na etcd z silnikiem TSDB o wysokiej kompresji, stworzonym specjalnie do obciążeń monitorujących, i udostępnia interfejs API zdalnego odczytu i zdalnego zapisu zgodny z Prometheus oraz zapytania PromQL poprzez m3coordinator na porcie 7201.

Samodzielne hostowanie M3DB na własnym VPS zapewnia długoterminowe, ekonomiczne przechowywanie metryk Prometheus i Graphite, pełną kontrolę nad przestrzeniami nazw i replikacją oraz pojedynczy plik binarny, który może skalować się od pojedynczego węzła do globalnego klastra wielostrefowego wraz ze wzrostem danych.