Wdróż M3DB jednym kliknięciem.
Rozproszona baza danych szeregów czasowych i zdalny backend pamięci masowej Prometheus, stworzony w Uberze dla metryk na skalę planetarną.
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Co możesz zbudować z M3DB
M3DB to rozproszona baza danych szeregów czasowych o otwartym kodzie źródłowym, pierwotnie stworzona w Uberze do pozyskiwania, przechowywania i odpytywania miliardów metryk na sekundę na tysiącach hostów. Łączy w sobie wbudowany koordynator oparty na etcd z silnikiem TSDB o wysokiej kompresji, stworzonym specjalnie do obciążeń monitorujących, i udostępnia interfejs API zdalnego odczytu i zdalnego zapisu zgodny z Prometheus oraz zapytania PromQL poprzez m3coordinator na porcie 7201.
Samodzielne hostowanie M3DB na własnym VPS zapewnia długoterminowe, ekonomiczne przechowywanie metryk Prometheus i Graphite, pełną kontrolę nad przestrzeniami nazw i replikacją oraz pojedynczy plik binarny, który może skalować się od pojedynczego węzła do globalnego klastra wielostrefowego wraz ze wzrostem danych.
Główne cechy M3DB
Prometheus zdalne przechowywanie
Użyj M3DB jako gotowego, długoterminowego backendu dla Prometheus za pośrednictwem zdalnego odczytu i zdalnego zapisu, zachowując wieloletnie dane metryczne bez próbkowania.
Silnik zapytań PromQL
Wysyłaj zapytania do przechowywanych metryk za pomocą natywnego PromQL przez m3coordinator, czyniąc M3DB kompatybilnym z Grafana i istniejącymi pulpitami nawigacyjnymi Prometheus.
Wysoka kompresja TSDB
Specjalnie zaprojektowany kolumnowy silnik pamięci masowej z kompresją w stylu Gorilla utrzymuje niskie zużycie dysku nawet przy milionach aktywnych szeregów czasowych.
Konfigurowalne przestrzenie nazw
Zdefiniuj wiele przestrzeni nazw z niezależnym przechowywaniem, rozmiarami bloków i rozdzielczością, aby zrównoważyć szybkie zapytania z długoterminowymi kosztami przechowywania.
Osadzony etcd
Obraz jednowęzłowy zawiera osadzony etcd do zarządzania topologią i rozmieszczeniem klastra, eliminując potrzebę zewnętrznej usługi koordynacji.
Pozyskiwanie Graphite
Wbudowane pozyskiwanie danych Graphite Carbon pozwala zespołom konsolidować metryki Graphite i Prometheus w jedną warstwę przechowywania z ujednoliconym API zapytań.
Dlaczego warto uruchomić M3DB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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