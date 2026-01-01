Haven to otwartoźródłowa aplikacja do osobistego blogowania, zbudowana na Ruby on Rails, dla pisarzy, którzy chcą mieć prywatną przestrzeń do dzielenia się z przyjaciółmi i rodziną, a nie z publicznym internetem. Nie ma samodzielnej rejestracji, reklam, trackerów ani algorytmicznego kanału — tylko osoby, dla których utworzysz konta, mogą czytać Twoje posty.

Samodzielne hostowanie Haven na Twoim własnym VPS sprawia, że Twoje wpisy do dziennika, zdjęcia i lista subskrybentów pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą, z edytorem Markdown, wbudowanym czytnikiem RSS i zmniejszaniem rozmiaru obrazów dostosowanym do czytania przy niskiej przepustowości.