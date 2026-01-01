Wdróż Haven jednym kliknięciem.
Prywatna, samodzielnie hostowana platforma blogowa do osobistych dzienników, aktualizacji rodzinnych i pisania udostępnianego tylko osobom, które zapraszasz.
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Co możesz zbudować z Haven
Haven to otwartoźródłowa aplikacja do osobistego blogowania, zbudowana na Ruby on Rails, dla pisarzy, którzy chcą mieć prywatną przestrzeń do dzielenia się z przyjaciółmi i rodziną, a nie z publicznym internetem. Nie ma samodzielnej rejestracji, reklam, trackerów ani algorytmicznego kanału — tylko osoby, dla których utworzysz konta, mogą czytać Twoje posty.
Samodzielne hostowanie Haven na Twoim własnym VPS sprawia, że Twoje wpisy do dziennika, zdjęcia i lista subskrybentów pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą, z edytorem Markdown, wbudowanym czytnikiem RSS i zmniejszaniem rozmiaru obrazów dostosowanym do czytania przy niskiej przepustowości.
Główne cechy Haven
Prywatne w domyśle
Brak samodzielnej rejestracji oznacza, że tylko zaproszeni czytelnicy mogą zobaczyć Twoje posty, zdjęcia i komentarze — idealne rozwiązanie dla blogów rodzinnych i osobistych pamiętników.
Edytor Markdown
Pisz posty w markdownie z podglądem na żywo, osadzonymi obrazami, wideo i audio renderowanymi bezpośrednio w edytorze.
Wbudowany czytnik RSS
Śledź inne blogi Haven i publiczne kanały bezpośrednio ze swojego panelu, bez osobnego czytnika kanałów.
Prywatne kanały RSS
Każdy zaproszony czytelnik otrzymuje osobisty, uwierzytelniony adres URL RSS, dzięki czemu może subskrybować w dowolnym czytniku kanałów bez publicznego ujawniania Twojego bloga.
Przyjazny dla przepustowości
Przesłane obrazy są automatycznie zmniejszane, a interfejs jest dostarczany bez frameworków JavaScript, dzięki czemu strony pozostają szybkie nawet na wolnych sieciach.
Konfigurowalne motywy
Wstrzyknij niestandardowy CSS i czcionki bezpośrednio z panelu administracyjnego, aby dopasować do Twojego osobistego stylu bez rozwidlania bazy kodu.
Dlaczego warto uruchomić Haven na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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