Wdróż Remmina jednym kliknięciem.
Wieloprotokołowy klient zdalnego pulpitu obsługujący RDP, VNC, SSH i SPICE, dostępny z dowolnej przeglądarki internetowej.
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Co możesz zbudować z Remmina
Remmina to bogaty w funkcje klient pulpitu zdalnego, który obsługuje protokoły RDP, VNC, SSH i SPICE w ramach jednej aplikacji, dostarczany za pośrednictwem interfejsu opartego na przeglądarce. Konteneryzując Remminę na VPS, uzyskujesz dostęp do serwerów Windows, pulpitów Linux i maszyn wirtualnych z dowolnego urządzenia — zarządzanych laptopów, tabletów lub komputerów publicznych — bez instalowania natywnych klientów lub konfigurowania oprogramowania dla każdego urządzenia.
Centralizacja Remminy na VPS tworzy bezpieczny host przesiadkowy (jump host), gdzie profile połączeń i dane uwierzytelniające są przechowywane w kontrolowanej infrastrukturze, zamiast być rozproszonymi po urządzeniach końcowych. Zespoły korzystają ze współdzielonego, spójnie skonfigurowanego dostępu do wszystkich systemów zdalnych, a nowi członkowie mogą natychmiast łączyć się z każdym wymaganym serwerem bez indywidualnej konfiguracji.
Główne cechy Remmina
Dostęp wieloprotokołowy
Połącz się za pomocą RDP, VNC, SSH lub SPICE z tego samego interfejsu, obejmując serwery Windows, pulpity Linux i maszyny wirtualne KVM w jednym miejscu.
Interfejs oparty na przeglądarce
Dostęp do systemów zdalnych z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową — nie jest wymagana instalacja natywnego klienta na zarządzanych laptopach, tabletach lub współdzielonych stacjach roboczych.
Zapisane profile połączeń
Przechowuj dane połączenia i poświadczenia dla każdego zdalnego systemu, aby zespoły mogły natychmiast się połączyć bez ponownego wprowadzania nazw hostów i danych uwierzytelniających.
Schowek i transfer plików
Udostępniaj zawartość schowka i przesyłaj pliki między Twoją lokalną sesją a systemami zdalnymi za pośrednictwem obsługiwanych protokołów dla płynnych przepływów pracy między maszynami.
Scentralizowana Pamięć Poświadczeń
Przechowuj hasła dostępu zdalnego na bezpiecznej infrastrukturze VPS, zamiast na urządzeniach końcowych, które mogłyby zostać zgubione, skradzione lub naruszone.
Dlaczego warto uruchomić Remmina na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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