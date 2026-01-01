Remmina to bogaty w funkcje klient pulpitu zdalnego, który obsługuje protokoły RDP, VNC, SSH i SPICE w ramach jednej aplikacji, dostarczany za pośrednictwem interfejsu opartego na przeglądarce. Konteneryzując Remminę na VPS, uzyskujesz dostęp do serwerów Windows, pulpitów Linux i maszyn wirtualnych z dowolnego urządzenia — zarządzanych laptopów, tabletów lub komputerów publicznych — bez instalowania natywnych klientów lub konfigurowania oprogramowania dla każdego urządzenia.

Centralizacja Remminy na VPS tworzy bezpieczny host przesiadkowy (jump host), gdzie profile połączeń i dane uwierzytelniające są przechowywane w kontrolowanej infrastrukturze, zamiast być rozproszonymi po urządzeniach końcowych. Zespoły korzystają ze współdzielonego, spójnie skonfigurowanego dostępu do wszystkich systemów zdalnych, a nowi członkowie mogą natychmiast łączyć się z każdym wymaganym serwerem bez indywidualnej konfiguracji.