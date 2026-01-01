Do 69% zniżki na Remmina

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Wieloprotokołowy klient zdalnego pulpitu obsługujący RDP, VNC, SSH i SPICE, dostępny z dowolnej przeglądarki internetowej.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Remmina

Remmina to bogaty w funkcje klient pulpitu zdalnego, który obsługuje protokoły RDP, VNC, SSH i SPICE w ramach jednej aplikacji, dostarczany za pośrednictwem interfejsu opartego na przeglądarce. Konteneryzując Remminę na VPS, uzyskujesz dostęp do serwerów Windows, pulpitów Linux i maszyn wirtualnych z dowolnego urządzenia — zarządzanych laptopów, tabletów lub komputerów publicznych — bez instalowania natywnych klientów lub konfigurowania oprogramowania dla każdego urządzenia.

Centralizacja Remminy na VPS tworzy bezpieczny host przesiadkowy (jump host), gdzie profile połączeń i dane uwierzytelniające są przechowywane w kontrolowanej infrastrukturze, zamiast być rozproszonymi po urządzeniach końcowych. Zespoły korzystają ze współdzielonego, spójnie skonfigurowanego dostępu do wszystkich systemów zdalnych, a nowi członkowie mogą natychmiast łączyć się z każdym wymaganym serwerem bez indywidualnej konfiguracji.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Remmina

Dostęp wieloprotokołowy

Połącz się za pomocą RDP, VNC, SSH lub SPICE z tego samego interfejsu, obejmując serwery Windows, pulpity Linux i maszyny wirtualne KVM w jednym miejscu.

Interfejs oparty na przeglądarce

Dostęp do systemów zdalnych z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową — nie jest wymagana instalacja natywnego klienta na zarządzanych laptopach, tabletach lub współdzielonych stacjach roboczych.

Zapisane profile połączeń

Przechowuj dane połączenia i poświadczenia dla każdego zdalnego systemu, aby zespoły mogły natychmiast się połączyć bez ponownego wprowadzania nazw hostów i danych uwierzytelniających.

Schowek i transfer plików

Udostępniaj zawartość schowka i przesyłaj pliki między Twoją lokalną sesją a systemami zdalnymi za pośrednictwem obsługiwanych protokołów dla płynnych przepływów pracy między maszynami.

Scentralizowana Pamięć Poświadczeń

Przechowuj hasła dostępu zdalnego na bezpiecznej infrastrukturze VPS, zamiast na urządzeniach końcowych, które mogłyby zostać zgubione, skradzione lub naruszone.

Dlaczego warto uruchomić Remmina na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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