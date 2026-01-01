ThingsBoard to platforma IoT o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje pełny cykl życia wdrożeń podłączonych urządzeń — od udostępniania urządzeń i zarządzania poświadczeniami poprzez pozyskiwanie telemetrii w czasie rzeczywistym, przetwarzanie złożonych zdarzeń i niestandardową wizualizację pulpitu nawigacyjnego. Obsługuje protokoły MQTT, HTTP i CoAP domyślnie, dzięki czemu jest kompatybilna z praktycznie każdym mikrokontrolerem, czujnikiem przemysłowym lub bramą.

Samodzielne hostowanie ThingsBoard na własnym serwerze VPS oznacza, że dane z Twoich urządzeń nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury — co jest kluczowe dla wdrożeń przemysłowych, medycznych i inteligentnych budynków podlegających wymogom suwerenności danych. Dzięki obsłudze wielu dzierżawców, pojedyncza instancja ThingsBoard może obsługiwać izolowane środowiska dla różnych zespołów, klientów lub projektów.