Wdróż ThingsBoard jednym kliknięciem.
Platforma IoT typu open-source do zarządzania urządzeniami, gromadzenia telemetrii w czasie rzeczywistym i wizualizacji niestandardowych pulpitów nawigacyjnych.
Wybierz plan VPS dla ThingsBoard
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ThingsBoard
ThingsBoard to platforma IoT o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje pełny cykl życia wdrożeń podłączonych urządzeń — od udostępniania urządzeń i zarządzania poświadczeniami poprzez pozyskiwanie telemetrii w czasie rzeczywistym, przetwarzanie złożonych zdarzeń i niestandardową wizualizację pulpitu nawigacyjnego. Obsługuje protokoły MQTT, HTTP i CoAP domyślnie, dzięki czemu jest kompatybilna z praktycznie każdym mikrokontrolerem, czujnikiem przemysłowym lub bramą.
Samodzielne hostowanie ThingsBoard na własnym serwerze VPS oznacza, że dane z Twoich urządzeń nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury — co jest kluczowe dla wdrożeń przemysłowych, medycznych i inteligentnych budynków podlegających wymogom suwerenności danych. Dzięki obsłudze wielu dzierżawców, pojedyncza instancja ThingsBoard może obsługiwać izolowane środowiska dla różnych zespołów, klientów lub projektów.
Główne cechy ThingsBoard
Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym
Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne z dziesiątkami typów widżetów — wykresy, wskaźniki, mapy i tabele — które aktualizują się na żywo, gdy urządzenia wysyłają dane telemetryczne.
Wizualny Silnik Reguł
Przetwarzaj dane urządzenia za pomocą edytora łańcuchów reguł typu "drag-and-drop", który wyzwala alarmy, przekształca ładunki i przekazuje zdarzenia do systemów zewnętrznych.
Łączność urządzeń MQTT
Podłącz czujniki i mikrokontrolery przez MQTT, HTTP lub CoAP, używając tokenów dostępu dla każdego urządzenia, bez potrzeby dodatkowego brokera.
Zarządzanie flotą urządzeń
Organizuj urządzenia w grupy, przypisuj wspólne atrybuty, zarządzaj aktualizacjami oprogramowania układowego i śledź status urządzeń w całej Twojej flocie.
Obsługa wielu podmiotów
Twórz izolowane konta dzierżawców z własnymi urządzeniami, pulpitami nawigacyjnymi i rolami użytkowników — idealne dla firm produktowych zarządzających wdrożeniami klientów.
Alarmy i Powiadomienia
Zdefiniuj alarmy oparte na progach lub regułach, które wysyłają powiadomienia e-mail, webhook lub platformy, gdy spełnione są warunki urządzenia.
Dlaczego warto uruchomić ThingsBoard na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.