Do 69% zniżki na ThingsBoard

Wdróż ThingsBoard jednym kliknięciem.

Platforma IoT typu open-source do zarządzania urządzeniami, gromadzenia telemetrii w czasie rzeczywistym i wizualizacji niestandardowych pulpitów nawigacyjnych.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
46,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż ThingsBoard jednym kliknięciem.

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69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ThingsBoard

ThingsBoard to platforma IoT o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje pełny cykl życia wdrożeń podłączonych urządzeń — od udostępniania urządzeń i zarządzania poświadczeniami poprzez pozyskiwanie telemetrii w czasie rzeczywistym, przetwarzanie złożonych zdarzeń i niestandardową wizualizację pulpitu nawigacyjnego. Obsługuje protokoły MQTT, HTTP i CoAP domyślnie, dzięki czemu jest kompatybilna z praktycznie każdym mikrokontrolerem, czujnikiem przemysłowym lub bramą.

Samodzielne hostowanie ThingsBoard na własnym serwerze VPS oznacza, że dane z Twoich urządzeń nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury — co jest kluczowe dla wdrożeń przemysłowych, medycznych i inteligentnych budynków podlegających wymogom suwerenności danych. Dzięki obsłudze wielu dzierżawców, pojedyncza instancja ThingsBoard może obsługiwać izolowane środowiska dla różnych zespołów, klientów lub projektów.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ThingsBoard

Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne z dziesiątkami typów widżetów — wykresy, wskaźniki, mapy i tabele — które aktualizują się na żywo, gdy urządzenia wysyłają dane telemetryczne.

Wizualny Silnik Reguł

Przetwarzaj dane urządzenia za pomocą edytora łańcuchów reguł typu "drag-and-drop", który wyzwala alarmy, przekształca ładunki i przekazuje zdarzenia do systemów zewnętrznych.

Łączność urządzeń MQTT

Podłącz czujniki i mikrokontrolery przez MQTT, HTTP lub CoAP, używając tokenów dostępu dla każdego urządzenia, bez potrzeby dodatkowego brokera.

Zarządzanie flotą urządzeń

Organizuj urządzenia w grupy, przypisuj wspólne atrybuty, zarządzaj aktualizacjami oprogramowania układowego i śledź status urządzeń w całej Twojej flocie.

Obsługa wielu podmiotów

Twórz izolowane konta dzierżawców z własnymi urządzeniami, pulpitami nawigacyjnymi i rolami użytkowników — idealne dla firm produktowych zarządzających wdrożeniami klientów.

Alarmy i Powiadomienia

Zdefiniuj alarmy oparte na progach lub regułach, które wysyłają powiadomienia e-mail, webhook lub platformy, gdy spełnione są warunki urządzenia.

Dlaczego warto uruchomić ThingsBoard na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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