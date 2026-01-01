Wdróż OpenBao jednym kliknięciem.
Platforma do zarządzania sekretami typu open-source do bezpiecznego przechowywania kluczy API, haseł, certyfikatów i innych poufnych danych.
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Co możesz zbudować z OpenBao
OpenBao to rozwijany przez społeczność fork open-source HashiCorp Vault, stworzony, aby zapewnić bezpieczne, scentralizowane zarządzanie sekretami dla zespołów i aplikacji. Pozwala na przechowywanie, dostęp i rotację dynamicznych sekretów, kluczy szyfrujących i poświadczeń za pośrednictwem ujednoliconego API, bez rozpraszania wrażliwych danych w plikach konfiguracyjnych lub zmiennych środowiskowych.
Samodzielne hostowanie OpenBao na własnym VPS oznacza, że Twoje sekrety nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury — nie ma limitów użytkowania, blokady dostawcy ani ryzyka, że dostawca SaaS uzyska dostęp do Twoich poświadczeń. Otrzymujesz pełny zestaw funkcji kompatybilnych z Vault pod Twoją kontrolą.
Główne cechy OpenBao
Dynamiczne sekrety
Generuj krótkotrwałe poświadczenia na żądanie dla baz danych i dostawców usług w chmurze, automatycznie odwoływane, gdy nie są już potrzebne.
Szyfrowany magazyn klucz-wartość
Przechowuj dowolne sekrety w spoczynku z szyfrowaniem AES-256-GCM, aby wrażliwe wartości nigdy nie były ujawniane na dysku.
Szczegółowa kontrola dostępu
Zdefiniuj reguły dostępu oparte na zasadach, które ograniczają, które usługi i użytkownicy mogą odczytywać, zapisywać lub wyświetlać określone ścieżki tajne.
Wiele metod uwierzytelniania
Uwierzytelniaj aplikacje i użytkowników za pomocą tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT i innych metod bez zmiany Twojego przepływu pracy.
Pełne dzienniki audytu
Każde żądanie i odpowiedź jest rejestrowane w odpornych na manipulacje dziennikach audytu, zapewniając Ci pełną ścieżkę dla zgodności i reagowania na incydenty.
HTTP API i CLI
Zintegruj pobieranie sekretów z dowolnym językiem lub potokiem, używając interfejsu REST API lub wieloplatformowego bao CLI.
Dlaczego warto uruchomić OpenBao na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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