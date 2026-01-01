OpenBao to rozwijany przez społeczność fork open-source HashiCorp Vault, stworzony, aby zapewnić bezpieczne, scentralizowane zarządzanie sekretami dla zespołów i aplikacji. Pozwala na przechowywanie, dostęp i rotację dynamicznych sekretów, kluczy szyfrujących i poświadczeń za pośrednictwem ujednoliconego API, bez rozpraszania wrażliwych danych w plikach konfiguracyjnych lub zmiennych środowiskowych.

Samodzielne hostowanie OpenBao na własnym VPS oznacza, że Twoje sekrety nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury — nie ma limitów użytkowania, blokady dostawcy ani ryzyka, że dostawca SaaS uzyska dostęp do Twoich poświadczeń. Otrzymujesz pełny zestaw funkcji kompatybilnych z Vault pod Twoją kontrolą.