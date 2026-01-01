Mail-Archiver to platforma do archiwizacji i wyszukiwania wiadomości e-mail o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana na ASP.NET Core i PostgreSQL. Łączy się z kontami IMAP i Microsoft 365 za pośrednictwem Graph API, automatycznie synchronizując wiadomości e-mail zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem, dzięki czemu zawsze masz przeszukiwalną, lokalną kopię każdej wiadomości i załącznika.

Samodzielne hostowanie archiwum wiadomości e-mail daje Ci pełną kontrolę nad zgodnością, ścieżkami audytu i długoterminowym przechowywaniem — bez dostępu do chmury stron trzecich, bez opłat za skrzynkę pocztową i bez zależności od polityki przechowywania danych Twojego dostawcy poczty e-mail. Wiadomości e-mail można eksportować jako archiwa .mbox lub .eml, przywracać do dowolnej skrzynki pocztowej lub przeszukiwać w ciągu kilku sekund w oparciu o lata historii.