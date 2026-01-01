Wdróż Mail-Archiver jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma archiwizacji poczty e-mail, która łączy się z dowolną skrzynką pocztową IMAP lub Microsoft 365 i przechowuje każdą wiadomość lokalnie.
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Co możesz zbudować z Mail-Archiver
Mail-Archiver to platforma do archiwizacji i wyszukiwania wiadomości e-mail o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana na ASP.NET Core i PostgreSQL. Łączy się z kontami IMAP i Microsoft 365 za pośrednictwem Graph API, automatycznie synchronizując wiadomości e-mail zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem, dzięki czemu zawsze masz przeszukiwalną, lokalną kopię każdej wiadomości i załącznika.
Samodzielne hostowanie archiwum wiadomości e-mail daje Ci pełną kontrolę nad zgodnością, ścieżkami audytu i długoterminowym przechowywaniem — bez dostępu do chmury stron trzecich, bez opłat za skrzynkę pocztową i bez zależności od polityki przechowywania danych Twojego dostawcy poczty e-mail. Wiadomości e-mail można eksportować jako archiwa .mbox lub .eml, przywracać do dowolnej skrzynki pocztowej lub przeszukiwać w ciągu kilku sekund w oparciu o lata historii.
Główne cechy Mail-Archiver
IMAP i M365 synchronizacja
Automatycznie archiwizuje wiadomości e-mail z dowolnej skrzynki pocztowej IMAP lub Microsoft 365 zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem, utrzymując Twoją lokalną kopię zawsze aktualną.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukuj błyskawicznie we wszystkich zarchiwizowanych wiadomościach e-mail i załącznikach, z filtrami według nadawcy, zakresu dat i Skrzynki pocztowej.
Eksportowanie i przywracanie
Eksportuj całe skrzynki pocztowe jako pliki .mbox lub spakowane pliki .eml, lub przywróć wybrane wiadomości e-mail z powrotem do dowolnej docelowej skrzynki pocztowej.
Dostęp dla wielu użytkowników
Zarządzaj wieloma użytkownikami z rolami Administratora, Samodzielnego Menedżera i Standardowymi, każda z uprawnieniami na konto i pełnym dziennikiem dostępu.
Zasady przechowywania
Automatycznie usuwaj wiadomości e-mail z serwera poczty źródłowej po określonej liczbie dni, zachowując nienaruszone lokalne archiwum.
Import MBox i EML
Importuj istniejące archiwa .mbox lub .eml o rozmiarze do 10 GB, aby migrować z innych klientów poczty e-mail lub narzędzi archiwizacyjnych.
Dlaczego warto uruchomić Mail-Archiver na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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