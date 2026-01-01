Wdróż Blinko jednym kliknięciem.
Open-source platforma do robienia notatek oparta na AI, łącząca mikroblogowanie, zarządzanie zadaniami i inteligentne wyszukiwanie.
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Co możesz zbudować z Blinko
Blinko to samodzielnie hostowana platforma, która łączy szybkie przechwytywanie notatek, zarządzanie zadaniami i wyszukiwanie wspomagane AI w jednej aplikacji. Jej interfejs w stylu mikroblogowania jest zoptymalizowany pod kątem natychmiastowego zapisywania pomysłów, podczas gdy pełna obsługa Markdown, tagowanie i opcjonalna integracja AI z OpenAI lub Ollama sprawiają, że te pomysły są zorganizowane i możliwe do odnalezienia w czasie.
W przeciwieństwie do komercyjnych usług do robienia notatek, samodzielne hostowanie Blinko utrzymuje każdą myśl, plan i notatkę badawczą w całości w Twojej infrastrukturze — bez analizy przez osoby trzecie, bez limitów przechowywania i bez kosztów za zapytanie. Notatki mogą pozostać prywatne lub być udostępniane publicznie z tego samego wdrożenia.
Główne cechy Blinko
Bezproblemowe przechwytywanie
Wprowadzanie danych w stylu mikroblogowania pozwala Ci zapisywać pomysły w kilka sekund, bez nawigowania po strukturach folderów ani wcześniejszego wybierania szablonów.
Wyszukiwanie oparte na AI
Podłącz OpenAI lub lokalny model Ollama, aby wyszukiwać w Twoich notatkach w prostym języku, wyświetlając odpowiednie wpisy, nawet jeśli nie pamiętasz dokładnych słów kluczowych.
Markdown i Wsparcie zadań
Formatuj notatki z pełnym Markdownem i osadzaj listy kontrolne zadań, aby to samo narzędzie obsługiwało zarówno szybkie zapisywanie, jak i strukturalne śledzenie projektów.
Notatki publiczne lub prywatne
Wybierz widoczność dla każdej notatki, co pozwala Ci utrzymywać prywatną bazę wiedzy, jednocześnie selektywnie publikując treści jako mikroblog bez konieczności posiadania oddzielnej platformy.
Przenośność danych
Automatyczne kopie zapasowe oraz funkcja importu/eksportu zapewniają, że Twoje notatki pozostają dostępne i możliwe do migracji niezależnie od zmian platformy.
Dlaczego warto uruchomić Blinko na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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