Blinko to samodzielnie hostowana platforma, która łączy szybkie przechwytywanie notatek, zarządzanie zadaniami i wyszukiwanie wspomagane AI w jednej aplikacji. Jej interfejs w stylu mikroblogowania jest zoptymalizowany pod kątem natychmiastowego zapisywania pomysłów, podczas gdy pełna obsługa Markdown, tagowanie i opcjonalna integracja AI z OpenAI lub Ollama sprawiają, że te pomysły są zorganizowane i możliwe do odnalezienia w czasie.

W przeciwieństwie do komercyjnych usług do robienia notatek, samodzielne hostowanie Blinko utrzymuje każdą myśl, plan i notatkę badawczą w całości w Twojej infrastrukturze — bez analizy przez osoby trzecie, bez limitów przechowywania i bez kosztów za zapytanie. Notatki mogą pozostać prywatne lub być udostępniane publicznie z tego samego wdrożenia.