Do 69% zniżki na Docspell

Wdróż Docspell jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany organizator dokumentów, który automatycznie taguje skany, e-maile i pliki PDF i sprawia, że są one przeszukiwalne w pełnym tekście.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
33,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Docspell jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Docspell

Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Docspell

Docspell to serwer do zarządzania dokumentami typu open-source, hostowany samodzielnie, zaprojektowany dla stosów papieru, które zostały zeskanowane, pobrane lub wysłane e-mailem. Uruchamia OCR na przychodzących plikach, wyodrębnia daty, korespondentów i kwoty za pomocą NLP, a także przechowuje ustrukturyzowane metadane wraz z oryginalnym dokumentem, dzięki czemu całe archiwum staje się przeszukiwalne pełnotekstowo. Tagi, niestandardowe pola, foldery i zapisane zapytania sprawiają, że praktyczne jest zarządzanie dokumentacją domową, fakturami freelancerów lub dokumentacją małych firm przez wiele lat.

Samodzielne hostowanie Docspell na własnym VPS-ie utrzymuje najbardziej wrażliwą dokumentację — zeznania podatkowe, rachunki medyczne, dokumenty prawne, formularze rządowe — w infrastrukturze, którą kontrolujesz, a nie w usłudze dokumentów SaaS. Wdrożenie obejmuje PostgreSQL do przechowywania danych, Solr do wyszukiwania pełnotekstowego oraz serwer REST Docspell wraz z workerem joex do OCR i konwersji, a rejestracja przy pierwszej wizycie tworzy konto, które jest właścicielem archiwum dokumentów.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Docspell

Ekstrakcja OCR + NLP

Uruchamia OCR na każdym skanie, następnie wyodrębnia daty, korespondentów, kwoty i kontakty, dzięki czemu każdy dokument trafia do skrzynki odbiorczej już wstępnie sklasyfikowany.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Solr we wszystkich dokumentach — fakturach, umowach, paragonach, załącznikach poczty e-mail — z filtrami według tagu, folderu i pola.

Importowanie e-maili i folderów

Pobieraj załączniki ze skrzynki pocztowej przez IMAP, akceptuj przesyłanie plików HTTP ze skanerów i monitoruj katalog w poszukiwaniu plików przesłanych za pośrednictwem SCP lub rsync.

Tagi i pola niestandardowe

Opisuj dokumenty za pomocą tagów, etykiet organizacji, niestandardowych pól (kwoty, daty umów, daty wygaśnięcia) i zapisanych wyszukiwań, które odświeżają się automatycznie.

Wieloużytkownikowy i wielodzierżawny

Każdy „collective” jest izolowaną przestrzenią roboczą z własnymi użytkownikami, dokumentami i metadanymi, dzięki czemu rodziny lub małe zespoły mogą współdzielić jedną instancję bez mieszania danych.

Konwersja dokumentu

Konwertuje przychodzące pliki HTML, Office, obrazy i e-maile na przeszukiwalne pliki PDF za pośrednictwem WeasyPrint, Unoconv i Tesseract dla jednolitego archiwum.

Dlaczego warto uruchomić Docspell na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Rozpocznij

Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud to potężna, samodzielnie hostowana platforma produktywności

Wdróż
WordPress

WordPress

WordPress to najpopularniejszy na świecie kreator stron i CMS

Wdróż
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lekkie, samodzielnie hostowane wiki ze stronami opartymi na Git i edycją Markdown

Wdróż
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.