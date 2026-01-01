Wdróż Docspell jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany organizator dokumentów, który automatycznie taguje skany, e-maile i pliki PDF i sprawia, że są one przeszukiwalne w pełnym tekście.
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Co możesz zbudować z Docspell
Docspell to serwer do zarządzania dokumentami typu open-source, hostowany samodzielnie, zaprojektowany dla stosów papieru, które zostały zeskanowane, pobrane lub wysłane e-mailem. Uruchamia OCR na przychodzących plikach, wyodrębnia daty, korespondentów i kwoty za pomocą NLP, a także przechowuje ustrukturyzowane metadane wraz z oryginalnym dokumentem, dzięki czemu całe archiwum staje się przeszukiwalne pełnotekstowo. Tagi, niestandardowe pola, foldery i zapisane zapytania sprawiają, że praktyczne jest zarządzanie dokumentacją domową, fakturami freelancerów lub dokumentacją małych firm przez wiele lat.
Samodzielne hostowanie Docspell na własnym VPS-ie utrzymuje najbardziej wrażliwą dokumentację — zeznania podatkowe, rachunki medyczne, dokumenty prawne, formularze rządowe — w infrastrukturze, którą kontrolujesz, a nie w usłudze dokumentów SaaS. Wdrożenie obejmuje PostgreSQL do przechowywania danych, Solr do wyszukiwania pełnotekstowego oraz serwer REST Docspell wraz z workerem joex do OCR i konwersji, a rejestracja przy pierwszej wizycie tworzy konto, które jest właścicielem archiwum dokumentów.
Główne cechy Docspell
Ekstrakcja OCR + NLP
Uruchamia OCR na każdym skanie, następnie wyodrębnia daty, korespondentów, kwoty i kontakty, dzięki czemu każdy dokument trafia do skrzynki odbiorczej już wstępnie sklasyfikowany.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Solr we wszystkich dokumentach — fakturach, umowach, paragonach, załącznikach poczty e-mail — z filtrami według tagu, folderu i pola.
Importowanie e-maili i folderów
Pobieraj załączniki ze skrzynki pocztowej przez IMAP, akceptuj przesyłanie plików HTTP ze skanerów i monitoruj katalog w poszukiwaniu plików przesłanych za pośrednictwem SCP lub rsync.
Tagi i pola niestandardowe
Opisuj dokumenty za pomocą tagów, etykiet organizacji, niestandardowych pól (kwoty, daty umów, daty wygaśnięcia) i zapisanych wyszukiwań, które odświeżają się automatycznie.
Wieloużytkownikowy i wielodzierżawny
Każdy „collective” jest izolowaną przestrzenią roboczą z własnymi użytkownikami, dokumentami i metadanymi, dzięki czemu rodziny lub małe zespoły mogą współdzielić jedną instancję bez mieszania danych.
Konwersja dokumentu
Konwertuje przychodzące pliki HTML, Office, obrazy i e-maile na przeszukiwalne pliki PDF za pośrednictwem WeasyPrint, Unoconv i Tesseract dla jednolitego archiwum.
Dlaczego warto uruchomić Docspell na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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