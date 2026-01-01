Docspell to serwer do zarządzania dokumentami typu open-source, hostowany samodzielnie, zaprojektowany dla stosów papieru, które zostały zeskanowane, pobrane lub wysłane e-mailem. Uruchamia OCR na przychodzących plikach, wyodrębnia daty, korespondentów i kwoty za pomocą NLP, a także przechowuje ustrukturyzowane metadane wraz z oryginalnym dokumentem, dzięki czemu całe archiwum staje się przeszukiwalne pełnotekstowo. Tagi, niestandardowe pola, foldery i zapisane zapytania sprawiają, że praktyczne jest zarządzanie dokumentacją domową, fakturami freelancerów lub dokumentacją małych firm przez wiele lat.

Samodzielne hostowanie Docspell na własnym VPS-ie utrzymuje najbardziej wrażliwą dokumentację — zeznania podatkowe, rachunki medyczne, dokumenty prawne, formularze rządowe — w infrastrukturze, którą kontrolujesz, a nie w usłudze dokumentów SaaS. Wdrożenie obejmuje PostgreSQL do przechowywania danych, Solr do wyszukiwania pełnotekstowego oraz serwer REST Docspell wraz z workerem joex do OCR i konwersji, a rejestracja przy pierwszej wizycie tworzy konto, które jest właścicielem archiwum dokumentów.