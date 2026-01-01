jfa-go to samodzielnie hostowany towarzysz do zarządzania użytkownikami dla Jellyfin (z dodatkową obsługą Emby), który zastępuje ręczne tworzenie kont udostępnianymi linkami zaproszeń. Każde zaproszenie może zastosować profil Jellyfin, który kontroluje dostęp do biblioteki, limity transkodowania i inne ustawienia serwera, natomiast opcje limitów użytkowania, dat ważności, zasad haseł i CAPTCHA dają administratorom ścisłą kontrolę nad tym, kto się rejestruje i w jaki sposób.

Samodzielne hostowanie jfa-go obok Jellyfin eliminuje trudności związane z wdrażaniem rodziny, przyjaciół lub płatnych subskrybentów, dodaje procesy resetowania haseł, które współpracują z natywną funkcją Jellyfin „Nie pamiętasz hasła”, i łączy powiadomienia użytkowników z Discordem, Telegramem, Matrixem i pocztą e-mail bez przekazywania jakichkolwiek danych usługom stron trzecich.