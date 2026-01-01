Wdróż jfa-go jednym kliknięciem.
Zarządzanie użytkownikami oparte na zaproszeniach dla Jellyfin z profilami, resetowaniem haseł i powiadomieniami wielokanałowymi.
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Co możesz zbudować z jfa-go
jfa-go to samodzielnie hostowany towarzysz do zarządzania użytkownikami dla Jellyfin (z dodatkową obsługą Emby), który zastępuje ręczne tworzenie kont udostępnianymi linkami zaproszeń. Każde zaproszenie może zastosować profil Jellyfin, który kontroluje dostęp do biblioteki, limity transkodowania i inne ustawienia serwera, natomiast opcje limitów użytkowania, dat ważności, zasad haseł i CAPTCHA dają administratorom ścisłą kontrolę nad tym, kto się rejestruje i w jaki sposób.
Samodzielne hostowanie jfa-go obok Jellyfin eliminuje trudności związane z wdrażaniem rodziny, przyjaciół lub płatnych subskrybentów, dodaje procesy resetowania haseł, które współpracują z natywną funkcją Jellyfin „Nie pamiętasz hasła”, i łączy powiadomienia użytkowników z Discordem, Telegramem, Matrixem i pocztą e-mail bez przekazywania jakichkolwiek danych usługom stron trzecich.
Główne cechy jfa-go
Rejestracja na zaproszenia
Generuj udostępniane linki zaproszeń z limitami użycia, datami ważności i profilami Jellyfin przypisanymi do każdego linku, aby każdy gość automatycznie otrzymał odpowiedni dostęp.
Samoobsługowe resetowanie hasła
Wykorzystaj proces „Nie pamiętam hasła” Jellyfin lub udostępnij stronę „Moje konto”, aby użytkownicy mogli zresetować dane uwierzytelniające bez kontaktowania się z administratorem.
Powiadomienia wielokanałowe
Skontaktuj się z użytkownikami przez Discord, Telegram, Matrix lub e-mail w sprawie ostrzeżeń o wygaśnięciu, ogłoszeń i zdarzeń na koncie, używając szablonów Markdown.
Masowe zarządzanie użytkownikami
Wyświetlaj każde konto Jellyfin w jednym panelu i włączaj, wyłączaj, usuwaj lub ponownie profiluj użytkowników zbiorczo, zamiast pojedynczo.
Zasady wygaśnięcia konta
Ustaw ograniczony czasowo termin ważności dla zaproszeń, aby członkostwa próbne lub płatne automatycznie wyłączały się lub usuwały po ustalonym okresie.
Synchronizacja Ombi i Jellyseerr
Utrzymuj synchronizację nazw użytkowników, haseł i danych kontaktowych między jfa-go, Ombi i Jellyseerr, aby żądania były powiązane z właściwym kontem.
Dlaczego warto uruchomić jfa-go na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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