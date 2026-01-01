OctoBot to darmowy, otwarty bot do handlu kryptowalutami, który łączy się z Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit i ponad 15 innymi giełdami za pośrednictwem jednego interfejsu internetowego. Obsługuje handel siatkowy, uśrednianie kosztów zakupu (DCA), tworzenie rynku (market making), strategie oparte na AI, automatyzację webhooków TradingView oraz w pełni skryptowalny silnik do testowania wstecznego, służący do udoskonalania konfiguracji na podstawie historycznych danych rynkowych.

Samodzielne hostowanie OctoBota na własnym serwerze VPS pozwala zachować każdy klucz API, profil i historię transakcji pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez żadnej warstwy pośredniczącej między Tobą a giełdą. Interfejs przeglądarki działa 24/7 na Twoim serwerze VPS, dzięki czemu strategie są wykonywane nawet wtedy, gdy Twoja lokalna maszyna jest offline, a system wtyczek „tentacles” pozwala rozszerzyć bota o niestandardowe sygnały lub interfejsy bez modyfikowania obrazu źródłowego.