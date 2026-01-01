Wdróż OctoBot z instalacją jednym kliknięciem.
Bot do handlu kryptowalutami typu open-source do automatyzacji strategii AI, grid, DCA i TradingView na ponad 15 giełdach.
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Co możesz zbudować z OctoBot
OctoBot to darmowy, otwarty bot do handlu kryptowalutami, który łączy się z Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit i ponad 15 innymi giełdami za pośrednictwem jednego interfejsu internetowego. Obsługuje handel siatkowy, uśrednianie kosztów zakupu (DCA), tworzenie rynku (market making), strategie oparte na AI, automatyzację webhooków TradingView oraz w pełni skryptowalny silnik do testowania wstecznego, służący do udoskonalania konfiguracji na podstawie historycznych danych rynkowych.
Samodzielne hostowanie OctoBota na własnym serwerze VPS pozwala zachować każdy klucz API, profil i historię transakcji pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez żadnej warstwy pośredniczącej między Tobą a giełdą. Interfejs przeglądarki działa 24/7 na Twoim serwerze VPS, dzięki czemu strategie są wykonywane nawet wtedy, gdy Twoja lokalna maszyna jest offline, a system wtyczek „tentacles” pozwala rozszerzyć bota o niestandardowe sygnały lub interfejsy bez modyfikowania obrazu źródłowego.
Główne cechy OctoBot
Obsługa ponad 15 giełd
Połącz się z Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit i wieloma innymi giełdami spot i futures z jednej implementacji.
Wielorakie typy strategii
Uruchom handel siatkowy, DCA, tworzenie rynku, arbitraż, sygnały AI i strategie webhook TradingView obok siebie w niezależnych profilach.
Automatyzacja TradingView
Otrzymuj alerty TradingView bezpośrednio do OctoBota, aby wywoływać transakcje z Twoich ulubionych wskaźników Pine Script bez usług pośredniczących.
Silnik testowania wstecznego
Odtwarzaj strategie na podstawie historycznych danych rynkowych ze szczegółowymi raportami wydajności, zanim zaryzykujesz kapitał na prawdziwej giełdzie.
System wtyczek Tentacles
Rozszerz OctoBota o macki społeczności dla nowych strategii, giełd i interfejsów, lub napisz własne bez forkowania projektu.
Telegram i alerty internetowe
Monitoruj portfolio i aktywność handlową z wbudowanego pulpitu nawigacyjnego lub wysyłaj powiadomienia na żywo do Telegrama, aby mieć kontrolę w podróży.
Dlaczego warto uruchomić OctoBot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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