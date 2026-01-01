Wdróż Komga jednym kliknięciem.
Serwer multimediów hostowany samodzielnie dla komiksów, mang, czasopism i e-booków ze wsparciem dla OPDS, Kobo Sync i KOReader Sync.
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Co możesz zbudować z Komga
Komga to serwer multimediów o otwartym kodzie źródłowym, stworzony specjalnie dla komiksów, mangi, BD, czasopism i e-booków. Skanuje Twoją bibliotekę plików w formatach CBZ, CBR, EPUB, PDF i innych formatach archiwalnych, wyodrębnia metadane, generuje miniatury i udostępnia wszystko za pośrednictwem szybkiej przeglądarki internetowej oraz kanałów OPDS, Kobo Sync i KOReader Sync dla aplikacji natywnych i urządzeń e-ink.
Samodzielne hostowanie Komgi na Twoim VPS przekształca każdy folder z plikami komiksów i mangi w prywatną, przyjazną dla urządzeń mobilnych bibliotekę, którą możesz czytać z dowolnego miejsca — w sieci, na urządzeniu e-ink Kobo lub KOReader, lub za pośrednictwem aplikacji kompatybilnych z OPDS, takich jak Panels, Chunky i KyBook. Nie ma opłat abonamentowych, żadnego DRM, a żadna platforma nie decyduje o tym, co pozostaje w Twojej bibliotece.
Główne cechy Komga
Komiksy i formaty e-booków
Obsługuje natywnie formaty CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB i PDF, z ekstrakcją metadanych z plików ComicInfo.xml, EPUB OPF i tagów ComicRack.
Wbudowany czytnik internetowy
Szybka, responsywna przeglądarka internetowa z trybem dwustronicowym, układami dopasowanymi do szerokości i wysokości oraz synchronizacją postępów czytania na różnych urządzeniach.
OPDS feeds
Interfejsy OPDS v1 i v2 sprawiają, że Komga jest kompatybilna z natywnymi czytnikami, takimi jak Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader i dziesiątkami innych od razu po wyjęciu z pudełka.
Synchronizacja Kobo i KOReader
Wbudowana obsługa Kobo Sync i KOReader Sync przesyła nową zawartość i zapamiętuje pozycję czytania na urządzeniach e-ink bez ręcznego przesyłania plików.
Automatyczne skany biblioteki
Monitorowanie systemu plików w czasie rzeczywistym oraz zaplanowane skanowania utrzymują bibliotekę w synchronizacji, gdy wrzucasz nowe pliki komiksów i e-booków do folderu danych.
Wielu użytkowników i udostępnianie
Biblioteki dla poszczególnych użytkowników, ograniczenia wiekowe i role udostępniania tylko do odczytu pozwalają rodzinom lub grupom czytelniczym udostępniać jeden serwer bez wzajemnego wchodzenia sobie w drogę.
Dlaczego warto uruchomić Komga na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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