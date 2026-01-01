Komga to serwer multimediów o otwartym kodzie źródłowym, stworzony specjalnie dla komiksów, mangi, BD, czasopism i e-booków. Skanuje Twoją bibliotekę plików w formatach CBZ, CBR, EPUB, PDF i innych formatach archiwalnych, wyodrębnia metadane, generuje miniatury i udostępnia wszystko za pośrednictwem szybkiej przeglądarki internetowej oraz kanałów OPDS, Kobo Sync i KOReader Sync dla aplikacji natywnych i urządzeń e-ink.

Samodzielne hostowanie Komgi na Twoim VPS przekształca każdy folder z plikami komiksów i mangi w prywatną, przyjazną dla urządzeń mobilnych bibliotekę, którą możesz czytać z dowolnego miejsca — w sieci, na urządzeniu e-ink Kobo lub KOReader, lub za pośrednictwem aplikacji kompatybilnych z OPDS, takich jak Panels, Chunky i KyBook. Nie ma opłat abonamentowych, żadnego DRM, a żadna platforma nie decyduje o tym, co pozostaje w Twojej bibliotece.