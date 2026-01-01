Mealie to samodzielnie hostowany menedżer przepisów, który importuje przepisy z dowolnej strony internetowej za pomocą jednego kliknięcia, usuwając reklamy i zbędne elementy, aby przechowywać czyste, przeszukiwalne przepisy na stałe na Twoim serwerze. Organizuje przepisy według tagów i kuchni, automatycznie skaluje porcje i wyświetla informacje o wartościach odżywczych — wszystko w trybie gotowania przyjaznym dla urządzeń mobilnych.

Samodzielne hostowanie Mealie oznacza, że Twoja kolekcja przepisów przetrwa zamknięcia stron internetowych i zmiany platform, wszyscy członkowie gospodarstwa domowego mogą uzyskać dostęp do tej samej biblioteki, a cotygodniowe planowanie posiłków generuje skonsolidowane listy zakupów bez żadnych opłat abonamentowych.