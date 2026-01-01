Wdróż Mealie jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer przepisów, który importuje przepisy z dowolnego adresu URL i przekształca je w tygodniowe plany posiłków z listami zakupów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Mealie
Mealie to samodzielnie hostowany menedżer przepisów, który importuje przepisy z dowolnej strony internetowej za pomocą jednego kliknięcia, usuwając reklamy i zbędne elementy, aby przechowywać czyste, przeszukiwalne przepisy na stałe na Twoim serwerze. Organizuje przepisy według tagów i kuchni, automatycznie skaluje porcje i wyświetla informacje o wartościach odżywczych — wszystko w trybie gotowania przyjaznym dla urządzeń mobilnych.
Samodzielne hostowanie Mealie oznacza, że Twoja kolekcja przepisów przetrwa zamknięcia stron internetowych i zmiany platform, wszyscy członkowie gospodarstwa domowego mogą uzyskać dostęp do tej samej biblioteki, a cotygodniowe planowanie posiłków generuje skonsolidowane listy zakupów bez żadnych opłat abonamentowych.
Główne cechy Mealie
Import jednym kliknięciem
Wklej dowolny adres URL przepisu, a Mealie automatycznie wyodrębni składniki i instrukcje, oszczędzając godziny ręcznego kopiowania.
Kalendarz planowania posiłków
Przeciągnij przepisy na tygodniowy kalendarz i wygeneruj połączoną listę zakupów dla wszystkich zaplanowanych posiłków jednym kliknięciem.
Skalowanie przepisu
Dostosuj rozmiary porcji, a wszystkie ilości składników natychmiast przeliczą się ponownie — bez potrzeby ręcznych obliczeń.
Współdzielenie domowe
Obsługa wielu użytkowników pozwala każdemu członkowi rodziny przeglądać tę samą bibliotekę przepisów i współtworzyć plan posiłków.
Pamięć trwała
Przepisy przechowywane na Twoim VPS pozostają dostępne nawet gdy oryginalne strony internetowe zmieniają się, usuwają zawartość lub przechodzą w tryb offline.
Dlaczego warto uruchomić Mealie na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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