Wdróż Przeglądarkę plików jednym kliknięciem.
Lekki internetowy menedżer plików do przeglądania, przesyłania i zarządzania plikami serwera bezpośrednio z Twojej przeglądarki.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z File Browser
File Browser to lekki, open-source'owy menedżer plików webowych, który przekształca dowolny katalog na Twoim serwerze w pełnoprawny interfejs do zarządzania plikami, dostępny z dowolnej przeglądarki. Obsługuje wielu użytkowników z konfigurowalnymi uprawnieniami, udostępnianie plików za pomocą publicznych linków, przesyłanie plików metodą „przeciągnij i upuść” oraz wbudowany edytor kodu — wszystko to bez konieczności używania klientów SSH lub FTP.
Samodzielne hostowanie File Browsera na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność plików i pełną kontrolę nad nimi, pozwala bezpiecznie udzielać członkom zespołu lub klientom dostępu do określonych katalogów bez ujawniania danych uwierzytelniających serwera, a także wymaga minimalnych zasobów, dzięki czemu działa komfortowo obok innych Twoich aplikacji.
Główne cechy File Browser
Uprawnienia wielu użytkowników
Twórz konta użytkowników z precyzyjnym dostępem do katalogów i uprawnieniami opartymi na rolach, dzięki czemu każda osoba widzi i modyfikuje tylko pliki, których potrzebuje.
Wgrywanie przeciągnij i upuść
Przesyłaj pojedyncze pliki, wiele plików lub całe foldery bezpośrednio z przeglądarki ze śledzeniem postępu w czasie rzeczywistym — nie jest wymagany klient FTP.
Wbudowany Edytor kodu
Edytuj pliki konfiguracyjne, skrypty i pliki tekstowe bezpośrednio w przeglądarce bez przełączania się do oddzielnej sesji SSH lub edytora tekstu.
Publiczne linki do udostępniania
Generuj udostępniane linki do pobierania dla plików lub folderów, umożliwiając wysyłanie treści zewnętrznym odbiorcom bez udzielania im dostępu do serwera.
Zarządzanie archiwum
Twórz i rozpakowuj archiwa ZIP i TAR bezpośrednio przez interfejs webowy, upraszczając transfery wsadowe i kopie zapasowe plików.
Dlaczego warto uruchomić File Browser na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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