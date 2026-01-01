File Browser to lekki, open-source'owy menedżer plików webowych, który przekształca dowolny katalog na Twoim serwerze w pełnoprawny interfejs do zarządzania plikami, dostępny z dowolnej przeglądarki. Obsługuje wielu użytkowników z konfigurowalnymi uprawnieniami, udostępnianie plików za pomocą publicznych linków, przesyłanie plików metodą „przeciągnij i upuść” oraz wbudowany edytor kodu — wszystko to bez konieczności używania klientów SSH lub FTP.

Samodzielne hostowanie File Browsera na Twoim VPS-ie zapewnia prywatność plików i pełną kontrolę nad nimi, pozwala bezpiecznie udzielać członkom zespołu lub klientom dostępu do określonych katalogów bez ujawniania danych uwierzytelniających serwera, a także wymaga minimalnych zasobów, dzięki czemu działa komfortowo obok innych Twoich aplikacji.