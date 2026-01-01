Organizr to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny usług, który zastępuje dziesiątki zakładek przeglądarki jednym interfejsem opartym na kartach. Zamiast przełączać się między wieloma kartami przeglądarki, aby zarządzać Sonarr, Radarr, Plex i innymi usługami homelab, Organizr ładuje je wszystkie jako karty iFrame w ramach jednej strony internetowej — z wbudowanymi kontami użytkowników, kontrolą dostępu i ograniczeniami dla gości.

Dzięki obsłudze uwierzytelniania Plex, Emby i LDAP, nieograniczonym grupom użytkowników oraz integracji Nginx auth_request, Organizr wykracza poza prostą stronę z linkami. Działa jako lekka warstwa dostępu dla całego Twojego samodzielnie hostowanego stosu, umożliwiając przyznawanie określonym użytkownikom lub gościom dostępu tylko do wybranych przez Ciebie kart.