Wdróż Organizr jednym kliknięciem.
Organizator usług HTPC i homelab, który ładuje wszystkie Twoje samodzielnie hostowane karty w jednym ujednoliconym interfejsie internetowym.
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Co możesz zbudować z Organizr
Organizr to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny usług, który zastępuje dziesiątki zakładek przeglądarki jednym interfejsem opartym na kartach. Zamiast przełączać się między wieloma kartami przeglądarki, aby zarządzać Sonarr, Radarr, Plex i innymi usługami homelab, Organizr ładuje je wszystkie jako karty iFrame w ramach jednej strony internetowej — z wbudowanymi kontami użytkowników, kontrolą dostępu i ograniczeniami dla gości.
Dzięki obsłudze uwierzytelniania Plex, Emby i LDAP, nieograniczonym grupom użytkowników oraz integracji Nginx auth_request, Organizr wykracza poza prostą stronę z linkami. Działa jako lekka warstwa dostępu dla całego Twojego samodzielnie hostowanego stosu, umożliwiając przyznawanie określonym użytkownikom lub gościom dostępu tylko do wybranych przez Ciebie kart.
Główne cechy Organizr
Interfejs oparty na zakładkach
Załaduj dowolną samodzielnie hostowaną usługę jako zakładkę iFrame, zapewniając Ci jedną ujednoliconą stronę do zarządzania całym Twoim homelabem bez przełączania zakładek przeglądarki.
Grupy użytkowników i Kontrola dostępu
Twórz nieograniczone grupy użytkowników i kontroluj, które zakładki każda grupa może widzieć — w tym dostęp gościnny tylko do odczytu dla współdzielonych usług.
Obsługa wieloautoryzacji
Uwierzytelniaj użytkowników za pomocą poświadczeń Plex, Emby, LDAP lub sFTP oprócz lokalnych kont Organizr.
Integracja uwierzytelniania Nginx
Użyj Organizr jako dostawcy auth_request dla Nginx, dodając ochronę logowania w stylu SSO do usług, którym brakuje wbudowanego uwierzytelniania.
Konfigurowalne Motywy
Pełna kontrola palety kolorów pozwala Ci spersonalizować Organizr, aby dopasować go do Twojej marki lub preferowanej estetyki ciemnej/jasnej.
Wsparcie Fail2ban
Natywna integracja Fail2ban chroni Twój login Organizr przed atakami brute-force z automatycznym blokowaniem adresów IP.
Dlaczego warto uruchomić Organizr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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