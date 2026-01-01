Notifuse to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma e-mail, która konsoliduje kampanie marketingowe i dostarczanie transakcyjnych wiadomości e-mail w jeden system. W przeciwieństwie do usług subskrypcyjnych, takich jak Mailchimp czy Brevo, Notifuse działa na Twoim własnym serwerze, eliminując opłaty za e-mail i utrzymując Twoje dane subskrybentów w pełni prywatne i pod Twoją kontrolą.

Platforma obsługuje wielu dostawców poczty e-mail, w tym Amazon SES, Mailgun i Postmark, dzięki czemu możesz kierować wiadomości przez dowolny backend, który odpowiada Twoim wymaganiom kosztowym i dostarczalności. Edytor „drag-and-drop” kampanii, segmentacja odbiorców, śledzenie otwarć i kliknięć oraz interfejs API REST do programowych wiadomości e-mail transakcyjnych dają zarówno marketerom, jak i programistom wszystko, czego potrzebują z jednego samodzielnie hostowanego wdrożenia.