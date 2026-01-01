Wdróż Notifuse jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma e-mail do kampanii marketingowych i e-maili transakcyjnych z dostarczaniem przez wielu dostawców.
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Co możesz zbudować z Notifuse
Notifuse to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma e-mail, która konsoliduje kampanie marketingowe i dostarczanie transakcyjnych wiadomości e-mail w jeden system. W przeciwieństwie do usług subskrypcyjnych, takich jak Mailchimp czy Brevo, Notifuse działa na Twoim własnym serwerze, eliminując opłaty za e-mail i utrzymując Twoje dane subskrybentów w pełni prywatne i pod Twoją kontrolą.
Platforma obsługuje wielu dostawców poczty e-mail, w tym Amazon SES, Mailgun i Postmark, dzięki czemu możesz kierować wiadomości przez dowolny backend, który odpowiada Twoim wymaganiom kosztowym i dostarczalności. Edytor „drag-and-drop” kampanii, segmentacja odbiorców, śledzenie otwarć i kliknięć oraz interfejs API REST do programowych wiadomości e-mail transakcyjnych dają zarówno marketerom, jak i programistom wszystko, czego potrzebują z jednego samodzielnie hostowanego wdrożenia.
Główne cechy Notifuse
Edytor kampanii
Twórz kampanie e-mailowe za pomocą wizualnego edytora "drag-and-drop", zawierającego testy A/B, planowanie i podgląd w czasie rzeczywistym.
API transakcyjnych e-maili
Wysyłaj e-maile wywoływane zdarzeniami programowo za pośrednictwem interfejsu REST API z szablonowaniem Liquid dla dynamicznej spersonalizowanej treści.
Dostawa wielodostawcowa
Kieruj wiadomości e-mail przez Amazon SES, Mailgun, Postmark lub dowolnego dostawcę SMTP bez zmieniania Twoich szablonów lub przepływów pracy.
Segmentacja subskrybentów
Kieruj kampanie do konkretnych segmentów odbiorców na podstawie atrybutów subskrybentów i historii wcześniejszego zaangażowania.
Śledzenie otwarć i kliknięć
Mierz wydajność kampanii ze szczegółowymi wskaźnikami otwarć, śledzeniem kliknięć i analityką dostarczalności wbudowanymi w panel sterowania.
Dlaczego warto uruchomić Notifuse na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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