Wdróż useSend jednym kliknięciem.
Open-source infrastruktura do wysyłki e-maili — hostuj samodzielnie swoją platformę e-mail do wiadomości transakcyjnych i marketingowych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z useSend
useSend to alternatywa open-source dla Resend, SendGrid i Postmark, która pozwala Ci na pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą do wysyłki e-maili. Zbudowany na Next.js z AWS SES jako zapleczem dostarczania, zapewnia czyste API REST i bramę SMTP zarówno dla e-maili transakcyjnych, jak i marketingowych — bez opłat za e-mail i bez uzależnienia od dostawcy.
Samodzielne hostowanie useSend na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi domenami wysyłkowymi, listami subskrybentów i analityką e-maili. Otrzymujesz ujednolicony pulpit nawigacyjny do monitorowania dostarczalności, zarządzania domenami, obsługi odrzuceń i webhooków oraz planowania kampanii — wszystko z infrastruktury, którą posiadasz.
Główne cechy useSend
REST API i SMTP
Wysyłaj e-maile za pośrednictwem przyjaznego dla programistów interfejsu REST API lub standardowego protokołu SMTP — w pełni kompatybilnego z istniejącymi aplikacjami i bibliotekami e-mail.
Dostawa raportów
Śledź dostarczone, otwarte, kliknięte i odrzucone e-maile w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu panelowi analitycznemu.
Zarządzanie domenami
Dodaj i zweryfikuj niestandardowe domeny wysyłające z wytycznymi dotyczącymi rekordów DNS, zachowując reputację poczty e-mail związaną z Twoją własną infrastrukturą.
Zaplanowane wysyłanie
Planuj wysyłkę e-maili za pomocą interfejsu API harmonogramu, umożliwiając kampanie kroplowe i transakcyjne przepływy uwzględniające strefy czasowe.
Zdarzenia Webhook
Otrzymuj zdarzenia dostarczenia w czasie rzeczywistym — odrzucone wiadomości, skargi, otwarcia i kliknięcia — za pośrednictwem konfigurowalnych webhooków do dalszego przetwarzania.
Dlaczego warto uruchomić useSend na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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