useSend to alternatywa open-source dla Resend, SendGrid i Postmark, która pozwala Ci na pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą do wysyłki e-maili. Zbudowany na Next.js z AWS SES jako zapleczem dostarczania, zapewnia czyste API REST i bramę SMTP zarówno dla e-maili transakcyjnych, jak i marketingowych — bez opłat za e-mail i bez uzależnienia od dostawcy.

Samodzielne hostowanie useSend na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi domenami wysyłkowymi, listami subskrybentów i analityką e-maili. Otrzymujesz ujednolicony pulpit nawigacyjny do monitorowania dostarczalności, zarządzania domenami, obsługi odrzuceń i webhooków oraz planowania kampanii — wszystko z infrastruktury, którą posiadasz.